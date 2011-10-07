Başbakan Tayyip Erdoğan'ın annesi vefat etti

T24 -

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan vefat etti.







Kadıköy'deki Medipol Hastanesinde bir süredir tedavi altında bulunan Tenzile Erdoğan bu sabah 09.15'te hayatını kaybetti. Tenzile Erdoğan'ın cenazesi yarın İstanbul'daki Fatih Camii'sinden kaldırılacak.



Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 30 Eylül'de saat 18.00 civarında karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan klinik radyolojik ve laboratuvar tetkikler sonucunda Tenzile Erdoğan'a akut kolesistit tanısı konulmuş, gerekli ameliyat hazırlıklarını takiben, 1 Ekim saat 11.00'de hastane hekimlerinden Prof. Dr. Hasan Taşçı başkanlığındaki ekip tarafından kolesistektomi (safra kesesinin alınması) operasyonu gerçekleştirilmişti.







Başbakan hastaneye geldi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir hafta önce safra kesesi ameliyatı olan annesi Tenzile Erdoğan'ın durumunun ağırlaşması üzerine sabah saatlerinde eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile Kısıklı'daki evinden Koşuyolu'ndaki özel İstanbul Medipol Hastanesine geldi.Başbakan Erdoğan, saat 09.15 itibariyle annesi Tenzile Erdoğan'ın vefat ettiğini öğrendi.Tenzile Erdoğan'ın vefat haberi üzerine hastaneye Erdoğan ailesinin diğer fertleri ve yakınları gelmeye başladı.AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, TDİ Genel Müdürü Burhan Külünk, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, iş adamı Ali Ağaoğlu da hastaneye gelerek, Başbakan Erdoğan'a taziyelerini sundu.Hastane çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Birçok televizyon kanalının canlı yayın yaptığı hastane önünde basın mensuplarının bekleyişi de sürüyor.Medipol Hastanesi'nden yapılan açıklama şöyle:

Sayın Başbakanımızın anneleri Tenzile Erdoğan Hanımefendi (88 yaş), 30 Eylül 2011 saat:18.00’de akut karın tablosu ile hastanemize getirildi.

Gerekli tıbbi hazırlıkları takiben gangrenöz kolesistit, peritonit, ağır sepsis tanıları ile ameliyata alındı. Ameliyat sonrası 5 gün yoğun bakımda tedavi gören hasta, klinik durumunun iyileşmesi üzerine 06.10.2011’de normal servise alındı.

07.10.2011 saat 07.30’da ani gelişen dolaşım bozukluğu nedeniyle tekrar yoğun bakıma alınan hastamız yapılan müdahalelere rağmen saat:09.15’te kaybedildi.