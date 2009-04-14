Başbakan tatilini ‘Ela’da sürdürüyor

Başbakan bu villada tatil yapıyor - FOTOGALERİ

Sultan Palas’ta kalıyor

Ünlülere üretim yapıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın, seçim sonrası ikinci tatilini geçirdiği Antalya Belek’teki Ela Qality Resort Otel, iki yıl önce Malatyalı tekstilci Ahmet Akbalık tarafından açıldı. Otelde geçen yıl Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kalmıştı. Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanvekilliği görevini de yürüten Ahmet Akbalık, Ela Qality Resort Otel’e bugüne kadar 150 milyon dolar yatırdı. Turizm sektörüne Aktay Turizm’i kurarak giren Ahmet Akbalık, otelini 110 milyon dolar yatırımla kurdu. Ardından iki yıl içinde oteli daha da lüks hale getirebilmek amacıyla 40 milyon daha harcadı. Başbakan’ın kaldığı otelin Sultan Palas villalarında kişiye özel havuzlarının tabanında altın mozaikler yer alıyor.Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, otel bünyesindeki Sultan Palas adı verilen, denize yakın, son derece lüks özel villalarda kalıyor. Sultan Palas’ta, otelin sunduğu imkânların dışında misafirin kendisine ait ve tabanında altın mozaiklerin yer aldığı özel havuzu, hamamı, sauna ve fitness salonu bulunuyor. Ayrıca, 24 saat hizmetkâr servisi veriliyor.Akmet Akbalık’ın sahibi olduğu Özak Tekstil, Armani, Dolce Gabbana, Calvin Clene, Ferre, Ripley gibi dünyaca ünlü markalara Türkiye’de hem tasarım hem de üretim yapıyor. Malatya, Çatalca ve İstanbul’da fabrikaları bulunan 38 yaşındaki Ahmet Akbalık, 1985 yılından bu yana tekstil ve konfeksiyon sektörünün içinde. Akbalık, tekstil ve turizmin yanı sıra İntel Yapı şirketiyle inşaat sektöründe de faaliyet gösteriyor. Devletle çalışmayan İntel Yapı, özel sektöre iş yapıyor.