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Başbakan tatile çıktı

Erdoğan'ın İzmir'in Urla ilçesinde bir koyda tatil yaptığı belirtildi

30 Haziran 2013 13:40

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'in Urla İlçesi'ndeki Zeytineli Köyü yakınlarında bir koyda tatil yaptığı belirtildi.

Çarşamba günü akil insanlar toplantısından ardından resmi programı bulunmayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesiyle kısa bir tatile çıktığı belirtilmiş, nereye gittiği merak konusu olmuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki yıllarda da gelip kaldığı İzmir'in Urla İlçesi Zeytineli Köyü yakınlarındaki Hacılar Koyu'nda bulunduğu öğrenildi. Başbakan Erdoğan'ın Urla'daki tatilini resmi kurumlar ise doğrulamadı.

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