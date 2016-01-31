Başbakan: Rusya'yı bir kez daha uyarıyoruz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Rus uçağının önceki gün Türk hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili olarak "Türkmen kardeşlerimiz Rus hava saldırıları dolayısıyla DEAŞ'la mücadele etmek yanında bir de Rus hava saldırılarıyla boğuşmak zorunda olan ılımlı muhalif unsurlar Rusya'nın yaptığı bu operasyonlardan muzdarip unsurlardır. DEAŞ ise Rusya'nın yaptığı operasyonlardan memnun olan taraftır. Rusya'yı bir kez daha uyarıyoruz" dedi. Davutoğlu, "Gerek Suriye'deki muhalif unsurlara verdikleri zarar gerekse Türk hava sahasına yönelik sürdürdükleri tehditkar tutum Rusya'nın menfaatine değildir" diye konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Vekili ve Savunma Bakanı Prens Muhammed bin Selman'la yaptığı görüşmenin ardından başkent Riyad'da konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Suudi Arabistan'la ılımlı muhaliflere desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Türkiye ve Suudi Arabistan'ın benzer görüşleri var. Önemli bir toplantı gerçekleştirdik, bu da sabahleyin 30'a yakın Suud yatırımcılarla bir araya geldik. Bir siyasi bir de ekonomik yatırımlar anlamda yaptığımız toplantılarda da özellikle

- Türkiye'deki yatırım imkanlarının İngiltere ve yabancı yatırımcılarla bu sefer Suudi yatırımını Türkiye'ye geçmek için en önemli firmalarla görüşme yaptık

- Burada elde ettiğimiz sonuçları derleyip Kral Salman'la da paylaştık. Bu yatırım alanları savunma sanayiinden konut yatırımına kadar, ulaşımdan alt yapı yatırımlarına kadar çok geniş bir yelpazede ele aldık.

- 2 milyonluk yatırımı önce 10 sonra 20 milyona çıkarma hedefimiz var. Nisan ayına kadar gerekli çalışmalarımız sürecek.

"Ilımlı muhalefete desteği sürdüreceğiz"

- Bölgesel gelişmeler bağlamında Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye politikaları ortak bir perspektife dayanıyor.

- Suudi Arabistan’la Suriye ılımlı muhalefetine verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.

- Yemen’de, Lübnan'da istikrarın sürdürülmesi açısından Suudi Arabistan'la girişimlerimizi sürdüreceğimiz konusunda mutabık kaldık. Bu verimli iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da artarak devam edeceğini, kabul ettiğimiz mekanizmalar çerçevesinde dışişleri bakanlıkları, güvenlik yetkilileri arasında ortak istişare mekanizması geliştirilecek, bu mekanizmayla birlikte sürekli olayları takip edecek, gerekli adımları atacağız.

"Mezhepçiliğe karşı

Suudi Arabistan'la birlikte"

- Bölgede iki büyük tehdit var, biri terör, biri mezhep temelli parçalanmalar. terör ve mezhepçiliğe karşı Suudi Arabistan'la birlikte hareket etme mutabakatımız var.

- Teröre karşı iş birliği anlamında atılacak her adımı destekleriz. Mezhep temelli tartışmalarda ortak bir tavır benimsemek, IŞİD'in ortaya çıkardığı "İslam düşüncesi"ni de değiştirme perspektifimiz var.

- Son dönemde özellikle, Türkiye'yle dayanışma için Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uçak gönderilmesi talebi de vardı, savunma sanayi konusunda birikimlerimizi birleştirme konusunda da bir mutabakatımız var.

- Dün, öğle saatlerinde bir ihlal söz konusu oldu; bana da hemen arkadaşlar bilgi aktardılar. Gelen bilgileri derleyip toparlayıp gerekli girişimlerde bulunuldu. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı'mızla da gerekli istişareleri yaptık. İlgili kurumlara ilgili konu aktarıldı.

- Dünyada hiçbir ülke izole değil, herhangi bir hava sahası ihlalini saklamak da var gibi göstermek de mümkün değil. O veya bu gerekçeyle işlenen ihlallerin örtülmesi mümkün değil. Dün bu çerçevede çok kısa süreli bir ihlal söz konusu olmuştur. Bu ihlal hem bizim radarlarımızca hem de NATO radarlarınca tespit edilmiş bir husustur.

"Rusya operasyonlarından IŞİD memnun"

- Rusya'yla gerilimi tırmandırma taraftarı değiliz, ama bu hava sahası operasyonlarına bakıldığında niyetin iyi olmadığı çok açık. Bir taraftan Türkmen bölgelerinde, bir taraftan da ılımlı muhalefetin cephesinde gerçekleşiyor. Rusya, Cenevre'de süren görüşmelere ipotek koymak için bu tür operasyonlara devam ediyor.

- Dün Yamadi Kampı'ndan Türkiye'ye sığınmak durumunda kalan Türkmen kardeşlerimiz Rus hava saldırıları dolayısıyla DEAŞ'la mücadele etmek yanında bir de Rus hava saldırılarıyla boğuşmak zorunda olan ılımlı muhalif unsurlar Rusya'nın yaptığı bu operasyonlardan muzdarip unsurlardır. DEAŞ ise Rusya'nın yaptığı operasyonlardan memnun olan taraftır. Rusya'yı bir kez daha uyarıyoruz. Gerek Suriye'deki muhalif unsurlara verdikleri zarar gerekse Türk hava sahasına yönelik sürdürdükleri tehditkar tutum Rusya'nın menfaatine değildir. Bütün bu kayıtlar eldedir. NATO ve müttefik ülkelerin gösterdikleri dayanışma dolayısıyla da teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sınır boyunca gerekli tedbirler alınmıştı

- Rusya, bütün ülkelerin sınır güvenliğine özen göstermek zorundadır. Sivillere zarar vermek yerine, insani suçlara karşı gerekli çabayı göstermek zorundadır. Cenevre, Rusya için samimiyet testi olacaktır.