Başbakan, sosyal medyada dolaşan ‘belge’ye sert çıktı

Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medyada, Başbakanlık tarafından yayımlandığı öne sürülen ve kamu kurum kuruluşlarında "Hayırlı işler", "Hayırlı akşamlar" gibi kalıpların kullanılmamasının istendiği iddia edilen genelgeye ilişkin, "Sahtekarlıkta epey mesafe almışlar belli ki. Kim yaptıysa, büyük bir alçaklık yapmış. Arkadaşlara talimatı veririm, gerekli yasal işlemleri başlatırlar. Devlet işi ciddiyet ister" dedi.

Bir gazetecinin, "Sosyal medyada, Başbakanlık tarafından yayımlandığı öne sürülen ve kamu kurum kuruluşlarına gönderilen bir genelge dolaşıyor" ifadeleri üzerine Yıldırım, "Her şeye inanıyor musunuz? Dedikodulara itibar etmeyin. Biz söyleyeceğimizi milletimize doğrudan söyleriz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın "Ne yazmışlar?" diye sorması üzerine gazeteciler, "Hayırlı işler", "Hayırlı cumalar", "Hayırlı günler", ifadelerinin yasaklandığının iddia edildiğini belirtti.

Bunun üzerine Yıldırım, "Sahtekarlıkta epey mesafe almışlar belli ki. Kim yaptıysa büyük bir alçaklık yapmış. Arkadaşlara talimatı veririm, gerekli yasal işlemleri başlatırlar. Devlet işi ciddiyet ister. Önüne gelen bilgisayarda yapıştırma, kesme, sahtekarlık aldı başını gitti. Ama bunun bedelinin ağır olduğunu yapanların da bilmesi lazım. Milletimiz ne zaman kime 'evet' diyeceğini de bilir, kime 'hayır' diyeceğini de bilir. Ayrıca bir tarife gerek yok, arife tarif gerekmez." değerlendirmesini yaptı.

Ne yazıyordu?

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu iddia edilen genelgede şu ifadeler yer aldı:

"12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan 2006/18 sayılı Genelge

Kamu binalarında çalışanların ve hizmet alanları belirlenen alanlarında beşeri münasebetlerin başlangıç olan selamlaşma 5378 sayı Kanun le hükme dayanılarak ilgi Genelge ile de uygulamaya konulmuştu.

Nisan 2017’de yapılacak olan anayasa değişikliğine ilişkin referandum öncesi kamuoyunda yanlış anlamalara meydan verilmemesi ve vatandaşların tercilılerinin etkilenmemesi amacı ile ilgi genelgede belirtilen devlet dairelerinde selamlaşmaya ait hükümler iptal edilerek 10 Mayıs 2017 tarihine kadar aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında gerek kamu çalışanları arasında gerekse kamu çalışanları ile hizmet alıcılar arasında “HAYIRLI işler’, “HAYIRLI günler’, “HAYIRLI Cumalar’, “HAYIRLI sabahlar’, “HAYIRLI akşamlar’ “HAYIRLI olsun’, “HAYIRLI dersler’ gibi selamlaşma ve iyi dilek kalpları kullanılmamasına özen gösterilecektir.

Ülke gerçekleri ve demokrasi ile seçim gerçekleri göz önüne alınarak yapılan düzenlemenin ilgili hükümlerine uygun hareket edimesi için bakanlıklarca, yerel yönetimlerce, kamu kurum ve kuruluşlannca sonuna kadar bildirilmesi gereken önlemlerin alınması, tebliğin çalışanların ve halkın görebileceği yerlere asılmasını önemle rica ederim.