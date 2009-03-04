Başbakan ‘Son Osmanlı’yı istemedi

Pankartlara izin verilmedi

Emine Hanım’a mektup

Meydanda kadın ve erkekler ayrı durdu

Çocuklara oyuncak dağıttı

“Turist sayısı 26 milyona çıktı”

'AKP iktidarı çevreci'

Törende ilginç anekdotlar da gözlemlendi. Örneğin korumalar törende vatandaşların pankart açmasına izin vermedi. Birinde `Son Osmanlı' diğerinde `Çiftçiye Alonia (Allionai Antik Kenti) değil baraj lazım' yazılı pankartlar partililere indirtilip, toplatıldı. Mitingde parti bayraklarından çok Türk bayrakları dikkat çekti.Güvenlik önlemleri hat safhadaydı. Başbakan Erdoğan gelmeden önce korumalar platformda bulunan kürsüyü kurşun geçirmez malzemeyle kapladılar.Meydanı çevreleyen binaların çatı katlarına keskin nişancılar yerleştirildi. Törene tekerlekli sandalyedeki engelli çocuklarıyla gelen bir aileye protokolün hemen yanında yer ayrıldı.Alana gelenlerden 25 yaşındaki Murat Erkaş elindeki zarfı korumalar aracılığıyla Emine Erdoğan'a iletti. Sağ kolu doğuştan olmayan Murat Erkaş, ekonomik kriz nedeniyle iki ay önce işsiz kaldığını ve Başbakan'dan iş istediğine ilişkin bir mektup yazarak verdiğini söyledi.Mitingde yaşanan diğer ilginç bir anekdot ise meydanın ön tarafında kadınların ve erkeklerin ayrı durmalarıydı.Başbakan Erdoğan, Bergama İlçesi'ndeki açılış törenine eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Genel Bakan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar Göksel, İzmir Valisi Mustafa Cahit Kıraç, eşi Berrin Kıraç, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış töreni için Başbakan Erdoğan, İzmir'in İnciraltı semtinden hareket ettiği helikopterle Bergama'ya saat 12.00 sıralarında geldi. Helikopterden indikten sonra eşi Emine Erdoğan ile Başbakanlık'a otobüse binen Başbakan Erdoğan, yol boyunca vatandaşları selamlayıp, çocuklara oyuncak dağıtarak meydana ulaştı.Buradaki törende konuşan Başbakan Erdoğan, ülkenin dertlerini bizzat yaşadıklarını belirterek, “Onun için milletimizin derdiyle dertliyiz. Şehir şehir, belde belde, köy köy geziyoruz. Hizmet aşkıyla doluyuz. Ülkemizin eksiğini, gediğini gidermek için gece gündüz gayret sarf ediyoruz. Tek kaygımız, milletimizin ihtiyacına cevap vermek. Bütün kaygımız Türkiye'yi kalkındırmak. Tek derdimiz insanımızın yaşam standardını yükseltmek. Bu anlayışla, yıllarca tamamlanmamış, ihmal edilmiş projeleri yeniden ele aldık. Yeniden imar etmenin gayreti içindeyiz'' dedi.Sağlık alanında yaptıkları hizmetleri de devrim niteliğinde reform olarak nitelendiren Başbakan Erdoğan şöyle konuştu:“Bergamalı kardeşlerim, lütfen iyi dinleyin! Ben ideolojik yayın yapmıyorum. İdeolojiler karın doyurmuyor. İnsanların yaşam standardını yükseltmiyor. İdeolojik siyaset değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Kimlik siyaseti yapmıyoruz. İnsanların tümünü kucaklıyoruz, farkımız bu. Göreve geldiğimizde SSK'lı sayısı 37.5 milyondu. 150 hastaneden 350 eczaneden hizmet alıyordu. Gittiğinizde SSK hastanelerinin eczanesinden ilaç alabiliyor muydunuz? Biri varsa diğerleri yok. Ne yapacağım? Git serbest eczaneden al. Böyle bir Türkiye'de yaşamıyor muyduk? Şimdi istediğiniz eczaneden ilaç alabiliyor musunuz? İstediğin hastaneden hizmet alabiliyor musun.''Başbakan Erdoğan'ın bu sözleri üzerine meydanı dolduranlar hep bir ağızdan “Evet” diye bağırdı. Başbakan Erdoğan, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, Emekli Sandığı ayırt etmeksizin bugün Türkiye'de 1300 hastanenin hizmet verdiğini, insanların istediği eczaneden ilacını alabildiğini söyledi. Eskiden hastanelerde ölülerin bile rehin kaldığını öne süren Başbakan Erdoğan, “Ama şimdi böyle bir olay yok. Bu devir kapandı. Şimdi insan öncelikli, insanı yücelten bir anlayışla hizmet ediyoruz. `İnsanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışıyla yola çıktık. Biz de halkımızın efendisi olmaya değil hizmetkarı olmaya geldik'' diye konuştu.Göreve geldiklerinde Türkiye'ye gelen turist sayısının 11.5 milyon olduğuna değinen Başbakan Erdoğan, şimdi turist sayısının 26 milyona çıktığını söyledi. Başbakan Erdoğan, “Bunlar oturduğunuz yerde olmuyor. Bergama'ya da yılda 500 bin turist geliyor. Ancak bu turistler kent merkezini ziyaret etmeden antik kenti ziyaret edip gidiyor, esnafımız istifade edemiyordu. Ama belediyemiz ve il özel idaremiz elele vererek şehir merkezinde önemli restorasyonlar gerçekleştirdi. 12 milyon lira ödenek kullanıldı. Hem tarihimize sahip çıktık, hem de ekonomik değer oluşturduk” dedi.Bergama'nın çevreci bir ilçe olarak bilindiğini belirten Başbakan Erdoğan, ilçede olmayan atık su ve arıtma tesisi sorunlarını da çözdüklerini dile getirdi. Başbakan Erdoğan, “Bergama'ya hizmet ulaştırmak boynumuzun borcu. İnsanlarımızın yaşadığı her yere hizmet ulaştırmak boynumuzun borcu. Türkiye'de önüne gelen çıkar ve `çevreciyim' der. Çevreci olan bugüne kadarki tek iktidar AKP iktidarıdır. Kyoto Protokolü'nü bizden önceki iktidarlar imzalamadı. Biz ilk gittiğimiz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çevre ile ilgili konuşmada `Kyoto ile ilgili hazırlıkları yapıyoruz' dedik. Ardından meclisimizden geçirdik. Protokole imza attık. Çevrecilik bu. Bundan sonra da gereği ne ise yapılacak. Biz hizmet, insan odaklı iktidarın temsilcileriyiz'' diye konuştu.Başbakan Erdoğan son olarak, eğitim alanındaki hizmetlere dikkat çekti. Eğitimden bahsetmeyeceğini söylemesine rağmen bu alandaki bazı hizmetleri anlattı. Başbakan Erdoğan, ``Türkiye'de 6.5 senede 132 bin derslik yaptık. Yüzde 95'inde bilişim teknolojisi sınıfları var. İzmir'de ne varsa Ağrı'da da o var. Acaba 10-15 yıl önce kimin aklından geçerdi bunlar. Tüm okullarımızda, yüzde 95'i geçti, ADSL teknolojisi ile hızlandırılmış internet ağı var. Merkezi idare, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşları el ele vererek ülkemizi kalkındıracağız'' dedi.Törende konuşan İzmir Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Bergama'da açılışı yapılan 98 projenin yatırım tutarının 68 milyon 776 bin 467 TL olduğunu söyledi.