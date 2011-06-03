-BAŞBAKAN SEÇİM YASAKLARINA TAKILDI KONYA (A.A) - 03.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya arasında yüksek hızlı tren test sürüşlerinin yapıldığını anımsatarak, "Aslında ben bugün, Konya'ya yüksek hızlı trenle gelmeyi planlamıştım ama takvimde bir yanlış yaptık, maalesef seçim yasakları nedeniyle... Deneme sürüşlerini başlattık. Bugün Konya'ya yüksek hızlı trenle gelemedim ama yüksek hızlı trenin bize nasıl sükse yaparak gittiğini gördüm" dedi. Erdoğan, partisince Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. En son 17 Aralık'ta, Şeb-i Arus'ta Konya'ya geldiğini anımsatan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: "Aslanda ben bugün, Konya'ya yüksek hızlı trenle gelmeyi planlamıştım. Ama takvimde bir yanlış yaptık, maalesef seçim yasakları nedeniyle deneme sürüşlerin başlattık. Bugün Konya'ya yüksek hızlı trenle gelemedim ama yüksek hızlı trenin bize nasıl sükse yaparak gittiğini gördüm. Biliyorsunuz hattı tamamladık. Test sürüşlerini de tamamlandık. 250 kilometre hız için sertifika alındı. Şu anda Ankara Konya Yüksek Hızlı Treni artık yolcu taşıyacak hale geldi. Bilgisayar yazılımıyla ilgili çalışma devam ediyor. Kısa sürede onu da tamamladığımızda, artık hızlı treni sizlerin hizmetine girecek." İlk etapta hızlı trenin, saatte 160 kilometre hızla hizmet vereceğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu da, Ankara Konya arasını 1 saat 50 dakika sürede almayı mümkün kılacak. Zamanla ve güvenli şekilde sürat artacak. Saatte 250 kilometreye çıktığımızda, Ankara Konya arası 1 saat 30 dakika olacak. 300 kilometreye ulaşınca da 1 saat 15 dakikada Ankara'dan Konya’ya, Konya’dan Ankara’ya ulaşım mümkün hale gelecek. Konya-Eskişehir, tamamlandığında Konya-İstanbul, Konya-Sivas hatlarımız da işlemeye başlayacak. Konya Türkiye'nin dört bir yanına artık çok yakın bir şehir haline gelecek. İnşallah, programım elverirse, hızlı trenin yolcu taşımaya başlayacağı açılışı da ben yapacağım, Konya'ya bir kez daha geleceğim. Şimdiden yüksek hızlı trenimiz hayırlı olsun." -"FİLİSTİN'E ZULMEDENLERE SELAM GÖNDERMEYİZ"- Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu için "İşte dünyayı dolaşan bir kardeşimi, arkadaşımı sizlere, milletvekili adayı olarak sunduk. Bir ayağı Konya'da bir ucu dünyada" diyerek şunları söyledi: "Şundan emin olun sevgili kardeşlerim. Eğer biz Afganistan'a sırtımızı dönersek, milletin yüzüne bakamayız. Eğer biz Irak'a sırtımızı dönersek, Konya'nın yüzüne bakamayız. Eğer biz, Filistin'e, Gazze'ye, Kudüs'e, Ramallah'a, Nablus'a sırtımızı dönersek, Hazreti Mevlana'nın huzuruna varamayız. Eğer biz Azarbaycan'ı, yalnız bırakacak olursak, milletimize hesabını veremeyiz." "İşte onun için bölgesel meselelerde aktif olarak arabuluculuk yapıyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "İşte onun için, küresel barışa hizmet ediyoruz. Medeniyetler ittifakıyla, Mevlana'nın, Yunus'un mesajlarını Brezilya'dan Japonya'ya kadar biz ulaştırıyoruz. Diline, inancına, derisinin rengine bakmadan, mağdurların, mazlumların imdadına biz koşuyoruz. Çünkü bize yakışan budur." Şu anda birilerinin yaptığı gibi, egemen güçlere şirin gözükme sevdası içinde olmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Filistin'e zulmedenlere biz selam göndermeyiz. Akdeniz'de korsanlık yapanlara biz müsamaha göstermeyiz. Dokuz kardeşimizi Mavi Marmara’da katledenlere biz göz kırpmayız. Biz, diklenmeyiz, ama diklenmeden, adam gibi dik dururuz."