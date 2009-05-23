Başbakan: Seçim 2011 ya da 2012'de olabilir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin, “Seçim tarihiyle ilgili yeni bir tartışma yarattınız aslında. 2011 ya da 2012 olabilir, henüz bilmiyorum dediniz” sözlerini hatırlatması üzerine, “Kararını biz vermiyoruz da onun için” dedi.



Başbakan Erdoğan, ziyaret ettiği Düzce Valiliğinden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Düzce Üniversitesinin kadro sorununa ilişkin sorusuna Erdoğan, “Bunlarla ilgili şimdiye kadar üniversiteye verdiğimiz destek malum. Hem üniversitenin kurulması hem verdiğimiz desteklerle şu anda yerleşkelerin yavaş yavaş bitirilmesi, işi nasıl takip ettiğimizin en güzel örneğidir. Valimiz de işi yakından takip ediyor. Her geçen gün daha iyi olacak” yanıtını verdi.



Erdoğan, bir gazetecinin, “Sayın Başbakanım, seçim tarihiyle ilgili yeni bir tartışma yarattınız aslında. 2011 ya da 2012 olabilir henüz bilmiyorum dediniz” sözleri üzerine, “Kararını biz vermiyoruz da onun için” dedi.



Başbakan Erdoğan, İsrail karşıtlarıyla ilgili sözlerini hatırlatan gazeteciye, “Bunu ilk defa bugün yapmıyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gerçek bu” karşılığını verdi.

