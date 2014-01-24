'Başbakan, Sargül’le ilgili elinde ne varsa hemen açıklamazsa namerttir'

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül’le ilgili yolsuzluk dosyası açıklayacağı” yönündeki sözlerine yanıt verdi. Haluk Koç “Başbakan’ı Sarıgül korkusu sardı. Senin elini kolunu bağlayan yok. Sarıgül’le ilgili elinde ne varsa hemen açıkla. Açıklamazsan namertsin, müfterisin” dedi.

Haluk Koç, Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Erdoğan’ın Brüksel dönüşü can havliyle CHP’yi hedefine koyarak “saçma sapan laflar” ettiğini, tehdit ve şantaj kokan açıklamalarda bulunduğunu savundu. Koç “Başbakan, CHP’yi TIR olaylarıyla ilgili dışarıya jurnal etmekle suçluyor. Ama bu TIR’lar Başbakan’ı rahatsız etmiyor. Başbakan o TIR’larla Suriye’ye ne göndertiyor? İnsani yardım ise gösterin… Herkes biliyor ki o TIR’ların içinde Müslüman kanı akıtacak silahlar var. Başbakan, savaş suçlusu olma yoluna doğru hızla ilerliyor” diye konuştu.

Başbakan’a yönelik eleştirilerini “Dünya seni teröre destek veren kişi olarak tanıyor, silah kaçakçılığına izin veren olarak biliyor” sözleriyle sürdüren Haluk Koç, Erdoğan’ın terör örgütlerinin sponsorluğunu yaptığını savundu. Başbakan Erdoğan’ın CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’la ilgili sözlerine de değinen Koç “Sen Deniz Baykal’ın adını ağzına dahi alma. Çünkü sana birkaç gömlek fazla gelir. Kendi çıkarın için herkese küfür edeceğine sen hükümetsin, her türlü belge, bilgi elinde. Gereğini yap. Aile boyu çalışıyorsunuz. Kızının konuşma tapeleri ortalıkta. Utanmıyor musunuz?” dedi.