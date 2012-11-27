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Başbakan, Ronaldo'yla görüşme istiyor

Erdoğan’ın yardımcılarına Mesut Özil’i arattığı ve Ronaldo ile biraraya gelme isteğini ilettiği bildirildi

27 Kasım 2012 10:59

Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo’nun altın ayakkabısını Filistinli çocuklar için satışa çıkarmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yıldız futbolcu ile biraraya gelmek istediği öğrenildi.

Dün İspanya’ya giden Erdoğan’ın yardımcılarına Mesut Özil’i arattığı ve Ronaldo ile biraraya gelme isteğini ilettiği bildirildi.

Bu girişimin ardından Real Madrid Kulübü’ne de bu istek bildirildi. Henüz bir yanıt alamayan Erdoğan’ın bugün Ronaldo ile biraraya gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Cristiano Ronaldo, Filistinli çocuklar için Altın Ayakkabı ödülünü satışa çıkartmış, 1.5 milyon avro kazanmıştı. Ronaldo bu parayı İsrail’in bombalarıyla ağlayan Gazzeli çocuklara bağışlamıştı.

Bu arada, İspanya’da top koşturan futbolcular Mesut Özil, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın, Başbakan Erdoğan’ı kaldığı otelde ziyaret etmesi bekleniyor.

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