'Başbakan, Rihanna ile ne zaman görüşecek?'

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisinin görüşmelerinde tartışmalar yaşandı. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Başbakan'ın yaptığı bazı görüşmeleri eleştirerek, "Hülya Avşar da gitmiş, Rihanna ile ne zaman görüşecek, merak etmeye başladı toplum. Bunun bir adabı vardır" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Vahap Seçer, Gezi Parkı olaylarının ilk başlamasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatıştırıcı bir üslup kullanmadığını öne sürdü.



Olayların artık arzu edilmeyen noktalara geldiğini ve tahribatın ağır olduğunu ifade eden Seçer, Başbakan Erdoğan'ın, yaptığı konuşmalarla, olayları provoke ettiğini savundu.

Başbakan'ın "Oralar sidik kokuyor" dediğini aktaran Seçer, "Bu üslup bir Başbakan'a yakışıyor mu? Bu üslup insanları kavgaya götürür" dedi.



Gezi Parkı olaylarında basının da iyi bir sınav veremediğini ifade eden Seçer, "Çevreciyim" diyen Başbakan'ın, Türkiye'de iki nükleer santral yapılması ile AOÇ'ye Başkanlık sarayı yapılması projelerine imza attığını öne sürdü.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Üç ağacı korumak adına üç yiğidin canını vermesi gerekir miydi? Lütfen kıştırtıcılık yapmayalım. Herkes vermesi gerektiği mesajı vermiştir" diye konuştu.



CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "(IMF'ye borcu ödedik) diyorsunuz. 2006 yılında borç aldınız. Kendi aldığı borcu ödediği için ne zamandan beri toplumdan aferin bekleniyor" dedi.



MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, "Madem kötüydü, neden 57. hükümetin uyguladığı ekonomik programı üç yıl sürdürdünüz?" diye sordu.





'Rihanna ile ne zaman görüşecek'

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Başbakan'ın yaptığı bazı görüşmeleri eleştirerek, "Hülya Avşar da gitmiş, Rihanna ile ne zaman görüşecek, merak etmeye başladı toplum. Bunun bir adabı vardır" dedi.



Başbakan Erdoğan'ın "Oralar sidik kokuyor" dediğini belirten Kaplan, "Bir Başbakan'ın ağzından çıkacak söz mü bu? Bu dili kabul etmiyoruz. Bu, barışın, sağduyunun dili değil. Başbakan, işçilerle beraber çöp toplayan bu insanlardan özür dilemelidir" ifadesini kullandı.



Başbakan Erdoğan'ın Avrupa Parlamentosu kararıyla ilgili yaptığı açıklamaları anımsatan Kaplan, "AB Bakanlığını kapatın" görüşünü savundu.



AB Bakanı Egemen Bağış, sataşma nedeniyle söz alarak, bugün AB Parlamentosunun aldığı karara ilişkin yaptıkları açıklamayı anımsattı ve "Gördük ki saçmalama özgürlüğünün doyasıya kullanıldığı tek yer AP değil, başka yerlerde de oluyormuş" dedi.



Bağış, AB'nin en güçlü devletinin Türkiye, en karizmatik liderinin de Başbakan Erdoğan olduğunu ifade etti.



Bağış, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı'na burada laf uzatmak ne bu parlamentoda ne Avrupa Parlamentosu'nda kimsenin haddi değildir. Hepsinin cevabı vardır" diye konuştu.



CHP Grup Başkanvekili İnce, Başbakan Erdoğan'ın AB ile ilgili açıklamalarını anımsatarak, "1994'de AB'yi tanımıyorsunuz, 2005 bayram yapıyorsunuz, 2013'te tekrar tanımıyorsunuz. Hangisi gerçek?" diye sordu.



BDP'li Kaplan, yeniden söz alarak, "Saçmalayanlar kimler biliyor musunuz? Vatandaşa çapulcu diyen, arkasında nefret söylemini kullanan, yalan dolan ne varsa kusan ve karşısındaki yüzde 50'yi hasım ve düşman olarak gören zihniyettir" ifadelerini kullandı.





'Çark etmemeliydik'

AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı da sataşma nedeniyle söz alarak, İnce'nin "tornistan etme" konusunda adını zikrettiğini anımsattı. Bahçekapılı, "Biz, hep birlikte imzaladığımız milletvekilliği yasa teklifimizden tornistan etmedik. Dün çark etme konusunda Kılıçdaroğlu için 'tek geçerim' demiştim. Seni de kupona yazıyorum sayın İnce" dedi.



İnce de söz alarak, şunları kaydetti:

"Grup Başkanvekilleri bazen özgür iradeleriyle hareket edemezler, bunu siz de biliyorsunuz. Kesinlikle o tekliften çark etmemeliydik. Bunu millete anlatmalıydık, size ilk kez katılıyorum. Ancak çark etmek nedir? Bir dünya görüşüne sahipken, o görüşü bırakıp, taban tabana zıt bir görüşü savunmak bence en büyük çark etmektir. Ben 1979'da duvara 'Karaoğlan Ecevit' yazmıştım, 49 yaşındayım hala CHP yazarım."

Bahçekapılı, "Bana buradan zaman zaman 'dönek, çark etti' dediler. İstediklerini söylesinler. Hiç umurumda değil, kızmıyorum, alınmıyorum. Bulunduğum yerden çok memnunum. Burası çok güzel, buradaki dünya görüşleri çok güzel. Biz Türkiyeyiz ve buradayız. Başka bir şey bulun kendinize" karşılığını verdi.





'Ya diktatörlüğü bilmiyorsunuz ya da sahtekarsınız'

AKP İstanbul Milletvekili Bülent Turan, Taksim Gezi Parkı olaylarına değinerek, "10 gündür birbirimizi yiyoruz. Günlerdir Başbakan'a neler söylendi, hakaret edildi. Biriniz çıkıp da 'bu nasıl bir üslup' demedi, kınama mesajı gelmedi. Partili bir gelinimiz 6 aylık bebeğinin yanında dövüldü, afedersiniz, üzerine idrar yapıldı. Bununla ilgli kalkıp özür dilediniz mi?" dedi.



Turan, CHP'nin zamanında eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal için de "diktatör" dediğini ifade ederek, "Eğer Sayın Başbakan diktatör olsaydı, dün o insanlarla konuşur muydu? Ya diktatörlüğü bilmiyorsunuz ya da sahtekarsınız" diye konuştu.



Protestolara ilişkin bazı fotoğraflar gösteren Turan, "AK Parti'ye demediğini bırakmayan bir milletvekiliniz var. Ne dediyse iki katını ona gönderiyoruz. Sorumsuz, densiz ve haysiyetsiz bir vekiliniz 'Türkiye'nin Başbakanı katliam emrini verdi' dedi" şeklinde konuştu.



Turan, CHP'ye, "artık hatalarınızla yüzleşin" diye seslendi.



Sataşma gerekçesiyle kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "Londra polisinin davranışını örnek gösteriyorsunuz ama Londra polisi kimsenin gözüne gaz sıkmıyor. Eğer İngiltere'yi örnek alıyorsanız, orada bir asker öldü diye Başbakanları tatilini kesti geldi, bizim Başbakan ise yurtdışına gitti" dedi.



İnce, başörtülü kadına o olayı yapan kişilere sadece çapulcu denilmemesi, en ağır hakaretlere layık olduğunu belirterek, "Ben o olayı senden daha fazla kınarım" diye konuştu.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da Turan'ın başörtülü kadınla ilgili sustuklarını söylediğini kaydederek, "Gezi meydanında başörtülü kardeşlerimiz var, orada cuma namazı kılındı. Sapla samanı karıştırmayın. Antakya, Ankara, Taksim'deki saldırılarda binlerce insan yaralandı ama siz bunları eleştirmediniz. O başörtülü kardeşimiz için nasıl bir adaletli duruş sergiliyorsak, sizden de aynı duyarlılığı bekliyoruz" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da başörtülü o kadına yapılan söz konusu hareketi şiddet ve nefretle kınadıklarını kaydetti.

CHP'nin önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, MHP'nin, emeklilerin sorunlarıyla ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi de kabul edilmedi.