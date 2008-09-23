Başbakan Reuters muhabirine kızdı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’daki Deniz Feneri e.V davasını ima ederek, “Son günlerde yolsuzluk tartışmaları ayyuka çıktı” diyerek soru soran Reuters muhabirine kızarak, “Böyle arızi olayları, ülkemle alakası olmayan olayları kalkıp da getirip önümüze lütfen koymayınız. Ülkemde spesifik olayları da sanki böyle ülkeyi elden götürüyormuş havasında ortaya koymanız, bu da çok çirkin bir olay” dedi.



Erdoğan, dün ekonomiyle ilgili olarak düzenlediği basın toplantısının ardından soru-yanıt bölümüne geçerken, “Konuşmanın dışında kesinlikle soru istemiyorum” dedi.



‘Şimdi bana kızacaksınız…’



Bir gazetecinin, “Şimdi bana kızacaksınız ama ekonomiyle ilgili bir şeye vurgu yaptınız. Morallerin bozulması, ortamın bozulmasıdır. Bu zamanda güven ve istikrar zarar görür, yatırımcı da yatırım yapmaz diye. Ekonomide bu kadar kritik günlerin olduğu bir ortamda son birkaç haftadır yaşanan iç gerilimde vatandaş açısından, bu morallerin bozulmasında hiç payınızın olmadığını söyleyebilir misiniz?” sorusu üzerine Erdoğan, “Yalan yanlışla bize yaklaşanlara doğrusunu söylemek benim ve arkadaşlarımın görevidir. Ve bu yalan yanlışı bize yakıştıranlar hangi tonda bize yaklaşıyorlarsa aynı tonda cevaplarını alırlar. Olay budur” dedi.

Erdoğan, Reuters’in, “Vergi ve SSK primleri konusunda baktığınızda bunların kayıt dışının milli haklarda hırsızlık olduğunu söylediniz. Son günlerde yolsuzluk tartışmaları ayyuka çıktı. Yolsuzlukların önlenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise kızdı. Erdoğan, şunları söyledi:



‘İç siyasi polemiğe girmem’



“İç siyasi polemiğe girmek istemem. Göreve geldiğimizde ülkenin ekonomisi ne durumdaydı, bugün ne durumdadır bunlar açık net ortadadır.

Rakamlar ortada. Eğer yolsuzlukların egemen olduğu bir dönem olsa bu dönem bu rakamları yakalamak mümkün değil. Buralarda insaf sahibi olalım. Böyle arızi olayları, ülkemle alakası olmayan olayları kalkıp da getirip önümüze lütfen koymayınız. Bunların ülkemle alakası yok.

Ülkemde spesifik olayları da sanki böyle ülkeyi elden götürüyormuş havasında ortaya koymanız bu da çok çirkin bir olay. Lütfen bu konularda da ciddi olalım, insaf sahibi olalım... Onun için kalkıp da ‘yolsuzlukların hakim olduğu bir süreç’ diye bir yakıştırmayı asla kabul etmeyiz...”



‘Yardımlarda izdiham, atmosferin gereğidir’



“Sunduğunuz ekonomik fotoğrafa bakınca krizden etkilenmeyecek bir Türkiye var. Ancak Gaziantep’te 10 kiloluk bulgur yardımı için kadınlar birbirlerini ezdiler, izdiham yaratıldı. Başka kentlerde de bu tür şeyler yaşanıyor, bunu nasıl açıklayacaksınız?” sorusu üzerine ise Erdoğan, şöyle konuştu: “10 kilo bulgur, 10 kilo pirinç için kuyruğa girmek v.s. dediğiniz zaman bunlar vatandaşımızın oradaki haleti ruhiyesinin, atmosferinin bir gereğidir.”



