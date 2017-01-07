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BBC Türkçe

Başbakan resmi ziyaret için Irak’ta

Başbakan Binali Yıldırım, Başika krizinin ardından bugün ilk kez resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'a gitti. Yıldırım, Bağdat merkezi yönetiminin Başbakanı Haydar el İbadi ile de görüşecek.

07 Ocak 2017 15:26

Ankara ve Bağdat arasında gerilimli ilişkilerin ardından, Başbakan Binali Yıldırım bugün resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'a gitti.

Binali Yıldırım Başika krizinin ardından ilk kez Irak'ı ziyaret ediyor.

Irak Başbakanı Haydar el Ibadi ve beraberindeki heyet, Başbakan Yıldırım'ı Bağdat havaalanında karşıladı.

İki ülkenin Başbakanı Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

Başbakan Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yle de görüşmeler yapacak.

Yıldırım, Irak'ın önde gelen siyasi yetkilileri, kanaat önderleri ve Iraklı Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

İki günlük resmi ziyarette Binali Yıldırm, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'i de ziyaret edecek.

Başbakan Erbil'de IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşmeler yapacak.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada görüşmede güvenlik, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliğin masada olacağı belirtildi.

Türkiye'nin Musul yakınlarında bulunan Başika kampındaki askeri varlığı ve Musul'un Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri alınmasını amaçlayan operasyon kapsamında IŞİD güçlerini topçu atışlarıyla vurması Ankara ile Bağdat'ı karşı karşıya getirmişti.

Irak, Türkiye'nin Musul operasyonuna katılmasına karşı çıkarken, Ankara ise hem sahada hem de operasyon sonrası diplomatik görüşmeler için masada olacağını söylemişti.

Haydar El İbadi, "Türk tarafından pek çok kez Irak'ın işlerine karışmamalarını istedik. Türklerin macerasının bölgesel bir savaşa dönüşmesinden korkuyorum" demişti.

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