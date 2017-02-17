Başbakan: Referandum sürecinde gerekirse MHP ile bazı ortak etkinlikler yapabiliriz

Başbakan Binali Yıldırım, Malta Başbakanı Josef Muskat ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yıldırım, referandum süreciyle ilgili olarak "Biz MHP ile uzlaşarak geçirdik bu teklifi Meclis'ten. O bakımdan söylemlerimizin benzer olması doğal. Gerekirse bazı ortak etkinlikler de yapabiliriz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

"Bizim bir halkoylaması var 16 Nisan'da yapılacak. Anayasamızda değişiklik yapıyoruz. Yönetim sistemini, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişini öngörüyor. Biz MHP ile uzlaşarak geçirdik bu teklifi Meclis'ten. O bakımdan söylemlerimizin benzer olması doğal. Gerekirse bazı ortak etkinlikler de yapabiliriz. Malta ziyaretinden sonra Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağım. Bu arada yeni göreve başlayan ABD Başkan Yardımcısı Pence ile de bir görüşme yapacağız. Aynı gün malum milyonlarca yaşayan Türk kökenli Alman vatandaşı, hemşehrilerimiz, vatandaşımız var onlarla bir araya gelip sohbet edeceğiz. Onları dinleme fırsatımız olacak. Sadece Almanya'da değil, başka AB ülkelerinde de benzer faaliyetlerimiz olacak"