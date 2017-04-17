Başbakan: Referandum sükûnet içinde olgun bir biçimde gerçekleşmiştir

16 Nisan'da gerçekleşen anayasa değişikliği teklifinin kanul edilmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım, "Referandum sükûnet içinde olgun bir biçimde gerçekleşmiştir" dedi. Yıldırım, "Halk oylamasında milletin verdiği mesaj açık ve nettir" yorumunu yaptı.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda konuşan Başbakan Yıldırım'ın açıklamasından satır başları şöylü:

"Demokrasinin güçlenmesine ve Türkiye’nin güçlenmesine yaptığını önderlikten dolayı hükümetimiz adına teşekkür ediyorum. Halk oylamasında milli irade bir kez daha tecelli etmiştir. Anayasa değişikliğine ve yeni hükümet sistemine 'evet' diyen milletimizin kararı başımızın tacıdır. Milli iradeyi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bütün milletimizi coşkuyla alkışlıyorum. Halkımızın sözünün üzerinde hiçbir söz yoktur. Milletin aldığı karar gereği yeni bir yolun başlangıcındayız. "

"Milletimiz önümüze yeni bir yol haritası koydu. Bu yolda devam edeceğiz. Halk oylamasında milletin verdiği mesaj açık ve nettir. Bütün tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir.

Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki vatandaşlarımız özellikle terörle mücadeleye kararlılıkla devam mesajını vermek suretiyle gereken desteği göstermişlerdir.

İçerde ve dışarıda Türkiye’nin demokrasisini tartışma konusu yapanlar mahçup olmuştur. Referandum zafer ve hezimet diye anlatılmamalı. Bu oylamanın kaybedeni yoktur. Kazananı bütün millet olmuştur. Referandum sükûnet içinde olgun bir biçimde gerçekleşmiştir. Demokrasi çoğulculuktur bu referandum çoğulcu demokrasimize güç katmıştır. Emeği geçen güvenlik güçlerimiz, sandık görevlilerimiz ve halk oylamasının huzur ve barış içinde geçmesini sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."