Başbakan: Referandum beklentimiz teorik olarak yüzde 70; AK Parti'ye destek yeterli

Başbakan Binali Yıldırım, AKP-MHP gruplarının anayasa görüşmelerinin birinci turunda ret oyu vereceğini açıklayanların üzerinde fire vermesiyle ilgili olarak "İlk tur oylamadan ve sonuçlarından memnunum. Rakamlar belli bir yere oturmuş görünüyor. Bu da bizim için yani asıl hakem olan millete konuyu götürmek için yeterli. AK Parti grubu maşallah sapa sağlam. Nihayetinde 15 yıllık tecrübe var. İkinci turda da benzeri sonuçların alınacağını umuyorum. Referandum için bir tarih vermek paketin Meclis'ten geçmesine ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın onay sürecine endeksli" dedi. Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde referanduma gidecek olmasına da değinen Yıldırım, "Referandumdan beklentimiz teorik olarak yüzde 70. Önemli olan bu sınıra yaklaşmak. Bu orana ne kadar yaklaşırsak o kadar iyi. AK Parti'nin hali hazırdaki millet nezdindeki desteği paketin kabul edilmesi için yeterli. Buna bir de MHP'nin performansı eklenecek. MHP'nin performansı paketin yüksek düzeyde kabul görmesi için etkili olacak" görüşünü savundu.

Genel Kurul'daki görüşmelerde kavga çıkmıştı

Okan Müderrisoğlu'nun Sabah gazetesinin bugünkü (17 Ocak 2017) nüshasında yayımlanan 'İkinci turda da fire beklemiyoruz' başlıklı yazısı şöyle:

İlk tur oylamadan memnunuz. İkinci turda da benzer sonuçlar alacağız. Referandumdan beklentimiz teorik olarak yüzde 70. Bu orana ne kadar yaklaşırsak o kadar iyi. AK Parti'nin halihazırda millet nezdindeki desteği paketin kabul edilmesi için yeterli. Ama MHP'nin performansı paketin yüksek düzeyde kabul görmesinde etkili olacak

Başbakan Binali Yıldırım önceki gün anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında Meclis kulisinde SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım referandum, AB ve ABD ile ilişkilere ilişkin de önemli mesajlar verdi:



Maşallah sapasağlamız: İlk tur oylamadan ve sonuçlarından memnunum. Rakamlar belli bir yere oturmuş görünüyor. Bu da bizim için yani asıl hakem olan millete konuyu götürmek için yeterli. AK Parti grubu maşallah sapa sağlam. Nihayetinde 15 yıllık tecrübe var. İkinci turda da benzeri sonuçların alınacağını umuyorum. Referandum için bir tarih vermek paketin Meclis'ten geçmesine ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın onay sürecine endeksli. Zaten bu konuda işleyen bir takvim de var. Kampanya süreci ve kampanyanın ana mesajı konusunda ikinci tur oylamadan sonra yoğun çalışacağız.



Millet olup bitenin farkında: ("Anayasa değişikliğini halk yeterince bilmiyor" diyen CHP'ye) "O onların hüsnü kuruntusu. Millet olup bitenin farkında. Oylama aşamasında da milletin temsilcilerinin ne yapmak istedikleriyle oylama tarihindeki şartlar belirleyici olur. Şu anda milletin gündeminde terör ve ekonomi var. Referandum sürecinde cumhurbaşkanlığı sistemini milletin gündemine daha fazla taşıyacağız.

Akla ziyan işler: (Federasyon gelecek Tartışması) Bunlar akla ziyan işler. Bu zorlama fikirleri nereden çıkarıyorlar? MHP de AK Parti de CHP de başlangıçta böyle bir şey yok diye açıklama yapmışlardı.

Milletin desteği yeterli: Referandumdan beklentimiz teorik olarak yüzde 70. Önemli olan bu sınıra yaklaşmak. Bu orana ne kadar yaklaşırsak o kadar iyi. AK Parti'nin hali hazırdaki millet nezdindeki desteği paketin kabul edilmesi için yeterli. Buna bir de MHP'nin performansı eklenecek. MHP'nin performansı paketin yüksek düzeyde kabul görmesi için etkili olacak.

"Bize gelince hukuk devleti"

"Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 23 Ocak toplantısında Türkiye'yi izlemeye almayı tartışacak. OHAL başta olmak üzere Türkiye'ye yönetilen 6 konudaki eleştiriye 23 Ocak'tan önce çözüm bulmak için çalışıyoruz. Eleştirileri ortadan kaldıracak karşı hamlemiz olacak. Venedik Komisyonu da anayasa değişikliğiyle ilgili rapor hazırlıyormuş. Bunu da dikkate alacaklarını tahmin ediyorum. Fransa'da da OHAL var. Ama bize gelince hukuk devleti sorgulamasına girebiliyorlar."

"FETÖ ve PKK Avrupa'da yaygın"

AB üyesi ülkelerde halkın yüzde 59'u Birlik'ten memnun değil. Avrupa ülkelerinde lider yok, Brüksel bir bürokratik devlet olmuş. Lider olmayınca da ülkelere marjinal uçlar hakim oluyor. Terör örgütü FETÖ ve PKK Avrupa'da yaygın, gündem belirleyebiliyorlar. Bu terör örgütleri medyada da siyasette de etkililer.

"Trump ile yeni dönemin başlamaasını bekliyoruz"

"Başkan Trump ile birlikte Türk- Amerikan ilişkilerinde yumuşama olmasını ve yeni bir dönemin başlamasını bekliyoruz. Ancak bu Başkan'ın ve ekibinin oturmasına bağlı olarak gelişecek. İki ülke olarak yapılan karşılıklı açıklamalar da bunu gösteriyor. Astana Zirvesi'ne ABD'yi de çağırmayı düşünüyoruz."

"İngiltere AB'den çıkmayabilir"

"Geçenlerde İngiltere'den gelen bakanla sohbet ettik. Topluluktan çıkmak için mevzuata bir hüküm konulmamış. Şimdi oturmuşlar; nasıl çıkartacağız diye tartışıyorlar. Topluluktan İngiltere'yi çıkarmaları 4 yılı bulurmuş. Ben İngiltere'nin birlikten çıkacağını zannetmiyorum. Son anda bir referandum daha yaparlar."

"Geleceği anlatacağız"

"Referandum kampanyasının ana temasını hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve parti yönetimimiz oturup çalışacağız. Birkaç ana mesaj etrafında anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin geleceği arasındaki ilişkiyi anlatacağız."