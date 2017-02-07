Başbakan: PKK, FETÖ "Hayır" dediği için "Evet diyoruz" dedik; cevap onların kayığına binmiş CHP'den geldi

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak geçen gün söylediği "PKK, FETÖ, HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz" şeklindeki sözleri tekrarlayarak açıklamada bulundu. "PKK 'hayır', FETÖ 'hayır' dediği için biz bu değişikliğe 'evet' diyoruz dedik. Biz cevabı muhataplarından beklerken cevap CHP'den geldi" diyen Yıldırım, "CHP zaten onların kayığına binmiş vaziyette, Allah ıslah etsin. Siz FETÖ ile PKK ile bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz. FETÖ, PKK dışında kim hayır kampanyası yapıyor;CHP sırtını terör örgütüne yaslamış HDP'nin kayığına binmiş" görüşünü savundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu gazi ve aziz millet tüm zorluklara tarihin her döneminde göğüs gerdi. İnsanlık mazisinde bir örnek daha gösterin ki 16 kez yıkılsın ama milleti 17'nci kez devletini kursun. Biz, AK Parti'nin siyaset anlayışının temelini bu harçlarla doldurduk. Bu yüzden girdiğimiz her seçimden AK Parti olarak yüzümüzün akıyla çıktık. Seçimlerin ertesi günü yine insanımıza koşup hizmet üretmeye devam ettik. Ömrübillah bir araya gelemez denilen çevreler, bir araya geldiler, beraber çalıştılar. Hepsini en acı şekilde tecrübe ettik. Ama milletimiz için yeri geldi duymadık, geri geldi görmedik, yeri geldi sustuk. Ama hep mücadele ettik. Olanda bir hikmet var dedik.

CHP'ye: FETÖ ile, PKK ile, bölücü örgütlerle iş tutarak...

"Bazı çevreler bunu suistimal etmeye kalkmadı mı; elbette kalktılar. Yumuşak başlılığımız anlayamadılar, bizi uysal koyun zannetiler. Siyaset mühendisliği yapmaya çalıştılar, 100 yıl sonra bile hukuk ve siyaset çerçevesinde utançla anılacak 367'yi çıkardılar. Bu anayasa değişikliğinin müsebbibi CHP. 2007'ye gidelim. Meclis'in en büyük partisine cumhurbaşkanı seçtirmeyen, hukuk ikdas eden ana muhalefet partisi bu işin başlangıcına sebep olmuştur. Cumhurbaşkanı seçtirmemek için vesayet odaklarının sözcülüğünü yapan ana muhalefet partisi bugün bütün marjinal odaklarla aynı fotoğrafı veriyor. PKK hayır, FETÖ hayır dediği için biz bu değişikliğe evet diyoruz dedik. Biz cevabı muhataplarından beklerken cevap CHP'den geldi. CHP zaten onların kayığına binmiş vaziyette, Allah ıslah etsin. Siz FETÖ ile PKK ile bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz.

CHP'ye buradan ekmek de çıkmaz, patates de çıkmaz!

"Daha ne yapacaktık? Ama tıs yok..."

"2017 Türkiye'nin kaderinin ve bahtının güneş gibi parlayacağı bir yıl olacak. Gelecek daha güzel olacak. TBMM'de 339 oyla kabul edilen bu değişiklik milletin onayına sunulacak. Anayasa değişikliğini hazırlarken çok titiz bir çalışma yaptık. Süreç bütün vatandaşlarımızın izleyeceği bir şeffaflıktan geçti. Her safhada milletimizin şahitliğinde geçti. Meclis çatısı altında, milletimizin hiç de arzu etmediği olaylar da yaşandı. Söylenmemesi gerek sözler söylendi. Muhalefet sözlü, fiziksel, psikolojik şiddetin her türünü kullanmaktan çekinmedi. İçimiz, vicdanımız rahat. AK Parti kapalı kapılar ardında gizli gündem kurgulayan parti değil. Milletinin emrinde yol haritası çizen partinin adı. Meclis'te grubu bulunan bütün parti başkanlarına çağrı yaptık. Gelin bir araya gelelim dedik. Ana muhalefet partisi genel başkanı, siz cumhurbaşkanlığı sistemine karşısınız, o zaman ne yapmamız lazım, buyrun siz teklifinizi getirin, biz de teklifimizi getirelim, Meclis'ten ittifakla geçirelim. Milletin kararı başımız, gözümüz üstüne. Daha ne yapacaktık? Ama tıs yok. Millete gitmeye korkuyorlar. Milletin kararı en doğru karardır.

Aynı çağrıyı MHP'ye de yaptım. Sayın Bahçeli, ben parlamenter sistemin güçlenmesinden yanayım, ancak 2007'de ortaya çıkan durum ve referandum sonrası Cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesi ile mevcut durum sürdürlebilmesi mümkün değil, Anayasa'nın mevcut durumla düzenlenmesi şarttır. Mevcut durumu Anayasa ile uyumlu hale getirmek için Cumhurbaşkanlığı sistemine varız dedi. Bu uzlaşma metnidir. Sayın Bahçeli ve MHP'deki bütün vekillere teşekkür ediyorum, çünkü önce ülkem ve milletim anlayışı ile hareket ettiler. Her zaman milliyetçi hareket, ülkücü kardeşlerimiz parti hesaplarını bir kenara bırakmıştır. MHP'nin geçmişte yaşanan krizlerde ülkenin geleceği bekası için bir duruş gösterdiği hepimizin hafızalarındadır.

"Bu bir genel seçim değildir; referanduma partiler cephesinden bakmak yanlış olur"

Ortada bir sandık var. Siyasi rekabet havası da aldı başını gidiyor. Bu havaya kapılıp kimse şunu unutmasın: Bu referandum Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören, yargı ile milletvekilleri ile hususları öngören anayasa değişikliği oylamasıdır. Bu bir genel seçim değildir. Sadece AK Parti ve MHP seçmeni değil, diğer partilerin seçmenlerinden de Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, daha hızlı, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmayı sağlayacak sisteme oy verecek. Görülecek ki, yapılan değişiklik milletimin lehinedir. Referanduma partiler cephesinden bakmak yanlış olur. AK Parti burada taşın altına koydu ve artık söz milletindir, karar milletindir dedi. Biz üstünlerin anayasasını korumak için değil, milletin anayasasını oluşturmak için referanduma gidiyoruz.

"Niye siyaset hokus pokusçuları dedik?"

"Milli irade 2007'de kendisini köşeye sıkıştırmaya çalışan vesayet odaklarına ilk cevabı 2010'da verdi. Referandum süresince her yere gideceğiz, her vatandaşımızla buluşacağız. Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak bu tarihi fırsatı her yerde vatandaşlarımıza anlatacağız.

"Niye siyaset hokus pokusçuları dedik? Bunlar olmayan şeyleri var göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. En sevdikleri iş korku senaryoları ile milletin aklını karıştırmak. Bunlar samimi değil. Anayasa değişiklik teklifinin görüşülmesinden bu yana "üniter yapı bozulacak" diyorlar. Yine tek Meclis var. "Rejim değişikliği olacak", rejim tartışması 1923'te bitti. Türkiye laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir, nokta. Rejime en büyük zararı, rejimi ağzına sakız edenler veriyor. AK Parti yargı gücünü de elinde toplayacakmış. Biz yargı milletin gücü olsun istiyoruz.

"Malum çevrelerin tedirginlik duyduğu şey, tek adamlık değil"

"Bu anayasa değişikliğiyle milletin tam anlamıyla iktidarı gerçekleşmiş olacak. Millet hükümetini sandıkta belirleyecek. Millet vekilleri seçiyor, bir türlü hükümet kurulamıyor. Her zaman güçlü iktidar olamayabiliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iki tane sandık gelecek. Seçim bittikten sonra Türkiye'yi 5 yıl yönetecek kadrolar belli olacak. 5 yıl boyunca vatandaşın ihtiyacı olan hizmetleri verecek. Bundan sonra hiçbir siyaset mühendisliği projesi milli irade üzerine sökmez.

Gündemi değiştirmek için yapmadıkları hokkabazlık yok. İnsanların yaşam tarzların müdahale edilecekmiş. Madem müdahaleden bahsediyorlar, maziye bakalım. 27 Mayıs 60'ta geldiler, öğrenciler kıyma makinelerine atıldı dediler, darbe yaptılar. Bir başbakan, iki bakanı darağacına yolladılar. Aynı odaklar, kendi yaptıkları anayasa kesmedi 12 Mart'ta hükümeti alaşağı ettiler. 12 Eylül'de kapıyı çaldılar, bir oradan bir buradan diyerek gençleri astılar. Sonra 28 Şubat'ta yine rahat durmadılar, yaşam tarzı diye hak hukuk edebiyatı yapanlar ikna odalarında genç kızlarımızın yaşam haklarına tecavüz ettiler. 15 Temmuz biraz da bu vesayetçi odakların ürünüdür. 2007'de fiziki muhtıralar elektronik muhtıralara döndü. Seçilmiş hükümeti hedef aldılar. Diktatörlük masalı var. Bu anayasa değişikliği kabul edilirse, ülke tek adam sistemine geçecek. Açıkça ifade ediyorum, malum çevrelerin tedirginlik duyduğu şey, tek adamlık değil. Böyle bir rahatsızlıkları varsa işe tek parti döneminden başlamak gerek.

"Ne diyelim onlar için hayırlı olsun"

"Kim hayır diyor, PKK ve FETÖ... Bunlar hayır dese ne olur? Başka kim hayır kampanyası yapıyor. CHP ve HDP. Belli ki CHP sırtını terör örgütüne yaslamış HDP'nin kayığına binmiş durumda. Ne diyelim onlar için hayırlı olsun. Kararsız olan vatandaşlarımız da var. Çeşitli endişelerle meseleye çekingen yaklaşan vatandaşlarımız var. Bizim görevimiz herkese ulaşmak. Bütün vatandaşlarımıza meseleyi her yönüyle anlatacağız.

"Ülkemiz üzerinde karanlık senaryolar çizen kirli emelleri boşa çıkarmak için evet. Bizim millete olan aşkımız sevgimiz ne Mecnun'la ne Kerem ile kıyaslanır. Şartlar ne olursa olsun AK Parti'ye yakışmayacak bir hareketin içerisinde bizler olmayacağız. Türkiye'nin her köşesine gideceğiz ve milletimize bu meseleyi anlatacağız. Cumhurbaşkanlığının ne getirdiğini neden bu değişime ihtiyaç olduğunu insanlarımızla paylaşacağız."