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Başbakan Pencap Başbakanı'yla Gülen okullarının kapanmasını görüştü

Başbakan Erdoğan, Pakistan'ın Pencap eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Gülen okullarının kapanmasını görüştü

09 Mart 2014 17:17

Başbakan Tayyip Erdoğan, yoğun seçim programlarının arasında Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’ndeki görüşme 1.5 saat sürdü. Habertürk’ten Umut Tütüncü’nün haberine göre, görüşmede Pencap Eyaleti’nde bulunan 23 “Gülen Cemaati” okulunun kapatılması konusunun gündeme geldiği öğrenildi. Erdoğan, önceki gece katıldığı televizyon programında cemaatin Azerbaycan ve Kazakistan’daki okullarının kapatıldığına ilişkin haberler geldiğinin belirtilmesi üzerine “Aynı şekilde Pakistan’dan da böyle bir şey olabilir. Çünkü Pakistan Pencap Eyaleti Başkanı yarın akşam benimle olacak, sadece bu konuları görüşmek için o da” açıklaması yapmıştı.

 

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