-Başbakan Parlamentoya bilgi vermeli ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu kadar şehidin verildiği bir yerde Sayın Başbakanın parlamentoya gidip, parlamentoya bilgi vermesi lazım. Gerekirse kapalı oturum yapar, kapalı oturumda bilgi verir'' dedi. Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki terör saldırısını değerlendirdikleri olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın TBMM'de bilgi vereceği hatırlatılarak, yeterli bulup bulmadıklarını sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Bu kadar şehidin verildiği bir yerde Sayın Başbakanın parlamentoya gidip, parlamentoya bilgi vermesi lazım. Parlamentoya saygısı olan bir başbakan, bunu yapar. Sorumlu kimdir? Başbakandır. Başbakan, bilgi vermekten korkuyor, parlamentoya gitmekten korkuyor. Parlamentoya gidecek ve bilgi verecek. Gerekirse kapalı oturum yapar, kapalı oturumda bilgi verir'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''olağanüstü hal'' gibi önerilerin seslendirilmeye başlandığı belirtilerek görüşünün sorulmasına karşılık da sorunun çözüm merkezi olarak TBMM'yi gördüklerini vurguladı. TBMM'de, bütün partilerden belli sayıda görevlendirilecek milletvekillerinin bir araya gelerek, sorunun çözümünde ''çok ciddi çabalar harcayacağına inandıklarını'' kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Eğer bunu yapabilirsek, ortak aklı egemen kılarsak, ki kılarız bu konuda ben hiçbir endişe duymuyorum. 550 milletvekili de yurtsever insanlardır, otururlar masaya bu sorunu çözmek için çaba harcarlar ve güzel çözümler üretirler'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Siyaset kurumu çekilmiş bir köşeye herhangi bir çözüm üretmiyor, sadece şikayet ediyor. Siyaset kurumu derken burada iktidarı kastediyorum. Bizim çözümlerimiz var, o çözümleri defalarca dile getirdik ama iktidar herhangi bir çözüm, şu ana kadar üretmiş ve getirmiş değil'' dedi Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) tavrını nasıl değerlendirdiğine yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, ''BDP'nin, terörü lanetleme konusunda daha fazla net söylemler geliştirmesi gerekiyor. Bir Türkiye partisi olması için, bölgenin dar alanından çıkıp, bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına seslenmesi lazım, terörü ortak kınamalıyız'' dedi. Sınır ötesi operasyona yönelik soruyu da Kılıçdaroğlu, ''Zaten biz bu konuda yetkiyi verdik hükümete. Hükümet yetkiyi kendi bilgisi ve bulgusuna göre kullanacaktır'' diye yanıtladı. Bölgeye gitmesinin söz konusu olup olmayacağına ilişkin de bu konuda bazı girişimleri olduğunu, çalışmaların devam ettiğini söyledi. CHP'nin bölgeye gönderilmek üzere bir heyet oluşturup oluşturmayacağı sorusuna karşılık da Kılıçdaroğlu, ''Her halükarda milletvekili arkadaşlarımızdan bir grup, bölgeye gidecek. Aileleri ziyaret edecek, şehit olanların aileleri, bölgede hayatını kaybeden küçük çocukların aileleri de var, onların tamamı ziyaret edilecek ve başsağlığı dileklerimizi onlara ileteceğiz'' dedi.