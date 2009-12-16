'Başbakan olmuyor çocuklarımız neden olsun'

T24 - Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir ilköğretim okulunda, 210 öğrenciden sadece 10 tanesi aşı olurken, veliler Başbakan'ı örnek gösterdi.







Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir ilköğretim okulunda 210 öğrenciden 10 tanesi domuz gribi aşısı oldu.



Bolu'nun Mudurnu İlçesi Dumlupınar İlköğretim Okulunda 210 öğrenci bulunmasına rağmen, 10 öğrenci domuz gribi aşı yaptırdı.



Okul idaresi öğrencilerden domuz gribi aşısı için velilerden imza istedi. Okul idaresi imzalanan belgelerde şüphe olabileceğini düşünerek aşı olacak öğrencilerin velilerini tek tek arayarak okula gelmelerini istedi.



Bazı öğrencilerin velileri okula gelerek çocuklarına aşı yaptırmak istemediklerini söylerken, öğrenciler de ailelerine ve okul idaresine aşı olmak istediklerini söyledi.



Çocuklarının aşı olması için belge imzalayan öğrenci velileri, ''Başbakan olmuyor biz neden çocuklarımıza yaptıralım'' diyerek almış oldukları karardan vaz geçtiklerini söyledi. Okul yönetimi ise, bu konuya karışamayacağını kararı ailelerin vereceğini söyledi.



Mudurnu İlköğretim okullarında bulunan 2 bin 700 öğrenciden çok az sayıda öğrenci domuz gribi aşısı olurken, Mudurnu Çok Programlı lisede ise, öğretmen ve görevlilerin yanısıra, 245 öğrenciden sadece 21 öğrenci aşı oldu.