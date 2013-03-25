'Başbakan, Obama'ya Serbest Ticaret Anlaşması hakkında mektup gönderdi'

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile ilgili olarak, ABD Başkanı Barack Obama'ya mektup yazdığını açıkladı. Çağlayan, mektubun içeriğine ilişkin olarak "Sayın Başbakanımız sağ olsunlar bu konuyla ilgili mektubunda Türkiye'nin çekincelerini ve bunun üzerinde Türkiye'nin böyle bir sürece dahil olmaması konusunda ABD ile olan ekonomik ilişkilerimizde Türkiye aleyhine daha önemli menfi sonuçlar çıkaracağını ifade etti" dedi. Çağlayan, konuşmasına "ABD'nin bu konuda Türkiye'ye karşı kayıtsız kalmayacağı kanaatindeyim. Çünkü biz önemli bir müttefikiz. Sayın Başbakanımızın Sayın Obama ile görüşmesinde bu, öncelikli bir gündem maddesi oluşturacaktır" sözleriyle devam etti.

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Maliye Bakanı Dr. Nils Schmid ile görüşen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AB'nin üçüncü ülkelerle yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmalarına (STA) Türkiye'nin taraf olduğunu karşı tarafa iletmediğini, bu nedenle Türkiye'nin haksız bir rekabet ile karşı karşıya kaldığını anlatan Çağlayan, AB'nin STA yaptığı Meksika, Güney Afrika, Cezayir gibi ülkelerle Türkiye'nin hala STA görüşmelerine başlayamadığını söyledi.

Çünkü AB ile STA yapan ülkelerin Türkiye'ye elini kolunu sallayarak girdiğini kaydeden Çağlayan, karşı taraftaki ülkelerin ise Türkiye'ye ortalama yüzde 40 gümrük vergisi uygulayarak haksız rekabet yarattıklarını savundu.

Önümüzdeki dönemde AB ile ABD arasında STA müzakerelerinin başlanmasının planlandığını hatırlatan Çağlayan, Türkiye'nin böyle bir anlaşmanın dışında kalmasının Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir haksız rekabet oluşturacağını vurguladı.

Çağlayan, şöyle devam etti: ''Bu konuda AB maalesef Türkiye'ye karşı samimi değildir ve Türkiye'ye karşı haksız bir uygulama içindedir. Bu noktada AB, STA yapmış olduğu ülkelere sadece gümrük indirimi öngören anlaşma yaparken, bizim ülkemizde 17 yıldır devam eden Gümrük Birliği Anlaşmasıyla tam üyeliğin tüm mükellefiyetlerini Türkiye'ye yüklemektedir. Bu da önemli bir haksızlıktır. Şunu ifade etmek isterim ki eğer böyle devam ederse Türkiye olarak biz Gümrük Birliği'ni masaya yatırmak durumunda kalacağız çünkü Gümrük Birliği Türkiye'nin aleyhine işler bir duruma gelmiştir.''

'AB ile ABD arasındaki STA müzakereleri'

ABD ve AB arasında öngörülen STA'nın son derece önemli olduğuna işaret eden Zafer Çağlayan, bu konuda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama'ya bir mektup gönderdiğini söyledi.

Çağlayan, AB ve ABD arasında STA müzakerelerinin başlayacağı bir ortamda AB'nin her zamanki gibi ipe un sererek Türkiye'nin de ABD ile görüşmelere başlaması konusunda gerekeni söylemediğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bu AB'nin iki yüzlü tutumunun bir göstergesidir. Bu arada biz de bu konuyu bir rapor halinde sayın Başkanımıza arz ettik. Sayın Başbakanımız da sağ olsunlar bu konuyla ilgili mektubunda Türkiye'nin çekincelerini ve bunun üzerinde Türkiye'nin böyle bir sürece dahil olmaması konusunda ABD ile olan ekonomik ilişkilerimizde Türkiye aleyhine daha önemli menfi sonuçlar çıkaracağını ifade etti. ABD'nin AB ile başlamış olduğu bu sürece paralel bir şekilde Türkiye'nin de ABD ile STA konusundaki müzakerelere başlama konusundaki kararlılığını ve bu konudaki isteğini dile getirmiştir. Ben ABD'nin bu konuda Türkiye'ye karşı kayıtsız kalmayacağı kanaatindeyim. Çünkü biz önemli bir müttefikiz. Sayın Başbakanımızın Sayın Obama ile görüşmesinde bu, öncelikli bir gündem maddesi oluşturacaktır.'