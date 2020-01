Erdoğan’dan sanatçılara ağır eleştiri: Aforoz edilmekten korkuyorlar

Kürt sorununu çözüm sürecinde toplumun her kesiminin desteğini almak için çalıştıklarını belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bazı sanatçıları ‘aforoz edilme’ korkusuyla sürece destek vermemekle eleştirdi. Erdoğan, “Tüm toplumsal kesimlerin bu sürece destek vermesini, teröre karşı duyarlılık ortaya koymasını arzu ediyorum. Ama biz bu eleştirileri yapanlara bakıyoruz, bazı sanatçılar korkuyor. Niye korkuyor? Beni diyor dışladılar, ben bu şeylere katılmak istedim, beni aforoz ettiler ve bana birçok yerlerden program vermez duruma geldiler. Ama lafa geldiği zaman demokratız; sol öyle diyor ya, şöyle demokratız, böyle demokratız. Ne demokrasisi ya?” diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan siyasi ve ekonomik gelişmelere değindiği bugünkü grup toplantısında MHP ve CHP’yi de eleştirdi. Başbakan Erdoğan’ın ağırlıklı olarak çözüm sürecine yönelik konuşmasının tam metni şöyle:

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, AK Parti haftalık Grup Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum.

Grup Toplantımıza katılan tüm misafirlerimize de bu vesileyle Grubumuza hoş geldiniz diyorum.

Değerli arkadaşlarım, dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2012 yılının 4’üncü çeyreği ve 2012 yılının tamamına ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi 2012 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3.3, ikinci çeyreğinde yüzde 2.9, üçüncü çeyreğinde yüzde 1.6 oranında büyüme kaydetmişti, dördüncü çeyrekte ise büyüme yüzde 1.4 oldu, böylece Türkiye ekonomisi 2012 yılında geneli itibarıyla yüzde 2.2 oranında büyüdü.

Gayrisafi yurt içi hasılamız 2011 yılında 1 trilyon 298 milyar Türk Lirasına ulamıştı, 2012 sonu itibarıyla ise gayrisafi milli hasılamız 1 trilyon 471 milyar Türk Lirası oldu. Dolar cinsinden ise milli gelirimiz 2011 yılında 774 milyar dolar idi, şu anda milli gelirimiz 786 milyar dolar olarak gerçekleşti. 10 yıl önce 2002 sonunda biz milli geliri 230 milyar dolar olarak devralmıştık, 10 yılda milli gelirimizi 3 kattan fazla artırdık ve 786 milyar dolara ulaşmış olduk.

Kişi başına milli gelir ise 2002 yılında 3500 dolar olarak devralmıştık, 2011 yılında 10469 dolara olarak gerçekleşen kişi başına milli gelir 2012 sonunda 10504 dolar oldu.

Bu rakamların ülkemiz için, milletimiz için, ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Yüzde 2.2’lik bir büyüme oranına rağmen gelişmiş ülkelerden, özellikle de Avrupa’dan çok daha iyi durumda olduğumuzu da vurgulamak durumundayım.

Bakınız, 2012 yılında Belçika ekonomisi yüzde 0,2 oranında küçüldü, yani büyüme oranı yüzde eksi 0,2. Çek Cumhuriyeti aynı şekilde yüzde 1.3 oranında daraldı, yani büyüme yüzde itibarıyla eksi 1,3. İtalya 2012 yılında yüzde 2.4 oranında daraldı, yani büyüme yüzde eksi 2.4, Danimarka eksi 0.6, Macaristan eksi 1.7, Hollanda eksi 0.9, Finlandiya eksi 0.2, Yunanistan için yapılan projeksiyon ise eksi 6,4. Yine 2012 yılında Almanya yüzde 0.7 olarak büyüdü, İngiltere ve ABD bizim kadar yüzde 2.2 olarak büyüdü, Japonya’nın büyüme oranı yüzde 2. 2012 büyümesinde AB, biliyorsunuz 27 ortalaması var, yüzde itibarıyla eksi 0.3 ve Avro Bölgesi ortalaması yüzde 0,6. Yani beklentilerimizin altında dahi olsa gelişmiş ekonomilere, Avrupa ekonomilerine nazaran Türkiye bir kez daha son derece başarılı bir performans sergilemiştir.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 2012 yılı büyüme oranlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye’nin borç yapısına ilişkin manzara da daha net biçimde ortaya çıkmış oldu.

2012 yılında kamu net borç stokunun milli gelire oranı yüzde 61,5’tu, son açıklanan büyüme rakamlarıyla birlikte borç stokunun milli gelire oranı yüzde 17’ye kadar gerilemiştir. Hani diyorlar ya, şöyle borçluyuz, böyle borçluyuz. Borç bu şekilde ölçülür, milli gelirinize oran nedir? İşte 61,5’tan düştüğü yer ortada.

Avrupa Birliği tanımlı borç stokumuz ise 2002’de yüzde 74 iken 2012 sonu itibarıyla değerli arkadaşlar, bu da yüzde 36’ya düşmüştür.

Bu güzel gelişmelerin de hayırlı olmasını diliyorum.

Ekonominin her cephesinde hamd olsun son derece kontrollü, itidalli, ayaklarımızı yere basarak ilerlemeye devam ediyoruz.

Ve bu arada da tabi artık Menkul Kıymetler Borsamızı biliyorsunuz değiştiriyoruz. Menkul Kıymetler Borsamız artık sadece menkul kıymetler olarak değil, altın borsasını da çatısı altına alıyor, Vadeli Opsiyon Borsası denilen VOB’u da içine almak suretiyle Borsa İstanbul olarak bundan sonraki hayatına devam edecek. Bugün de onun yönetimi oluşturulmak suretiyle süreç inşallah devam ediyor.

Yanı başımızda kimi ülkeler çok büyük zorluklar yaşarken, Türkiye istikrarla büyümeye, hedeflerini tek tek tutturmaya, dünyada dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta içinde bir uluslararası derecelendirme kuruluşu kredi notumuzu artırdı. Ama bu yeterli değil, onu söyleyeyim, çünkü iflas içinde olan bir ülkeyle ilgili bakıyorsunuz 6 kat birden bir artış yaparken, Türkiye’yle ilgili böyle bir artışı ortaya koymaları bir defa ne bilimseldir, ne adildir. Biz bilimsel yaklaşım istiyoruz, adil yaklaşım istiyoruz; ideolojik yaklaşım istemiyoruz, bunun düzeltilmesi lazım. Hakkın teslimi noktasında yine de biz bu açıklamayı önemli bir gelişme olarak değerlendirdiğimizi burada belirtmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, bakınız 2012 yılının Nisan ayında bildiğiniz gibi yeni bir teşvik sistemini uygulamaya koyduk. 81 vilayetimizi gelişmişlik durumlarına göre 6 bölgede sınıflandırdık, her bölge için son derece cazip teşvikler getirdik. Aradan 1 yıl geçti ve bu yeni teşvik uygulamasının bugün özellikle az gelişmiş illerimizde çok ciddi sonuçlar doğurduğunu, umut verici neticeler getirdiğini görüyoruz.

6’ncı bölgede tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde bulunan 15 ilimiz var ve bir de ayrıca Gökçeada var. 20 Haziran 2010 tarihinden 1 Nisan 2011 tarihine kadar 6’ncı bölgedeki iller için 445 adet belge alınmıştı, aynı tarihler arasında 2011’den 2012’ye bu illerde 241 teşvik belgesi alındı, 2012’den 1 Nisan 2013’e kadar bu bölgede yine 445 teşvik belgesi alındı.

Yatırım miktarlarındaki değişim de son derece önemli. 2010-2011 arası bu illerde 2.2 milyar liralık yatırım teşvik belgesi alındı. 2011-2012 arasındaki yatırım miktarı 1,9 milyarlaydı, son 1 yıl içinde ise yeni teşvik sistemiyle yatırım miktarı 5,5 milyar liraya ulaştı.

İstihdama bakıyoruz, 2010-2011 arası teşvik belgeleriyle öngörülen istihdam 10 bin kişiydi, 2011-2012 arası istihdam 7 bine düştü, son 1 yıl içinde ise öngörülen istihdam, burada da dikkatinizi çekiyorum, 22288 kişi oldu.

Son teşvik sistemiyle 6’ncı bölgede yatırımların ve istihdamın yaklaşık 2,5 kat arttığını görüyoruz. Bunun üzerinde, bu sonuçların üzerinde son derece hassas şekilde durmamız gerekiyor.

Bakınız, burada bir noktanın altını özellikle çiziyorum; 20 Haziran 2012’den 1 Nisan 2013’e, yani düne kadar yatırımların ve istihdamın 2,5 kat artış kaydetmesi sadece yeni teşvik sisteminin, sadece ekonomideki iyi gidişin eseri değildir. Bu artış, bu canlanma aynı zamanda istikrarın, aynı zamanda güven ortamının, aynı zamanda bölgede çoğalan ümidin eseridir.

Şunu görmek durumundayız değerli arkadaşlarım: Buradan, Ankara’dan Doğu ve Güneydoğu illerine yatırım yapmak için girişimde bulunulduğunda bölgede yatırımların önüne engeller çıkıyordu, çeteler bu yatırımların önünü kesiyordu, mafya bu yatırımların önünü kesiyordu, terör bu yatırımlara engel oluyordu. Bırakın özel sektörü, devlet kendi köyüne, kendi ilçesine, hatta kendi şehrine yatırım götüremez hale gelmişti, çünkü orada işleyen bir kısırdöngü vardı. Ankara bahanelerin arkasına sığınıp oradan elini çekerken, terör de işte o boşluğu dolduruyor, yoksulluğu, işsizliği, altyapı eksikliğini istismar ediyor ve oradan kendisine güç devşiriyordu.

Şunu herkesin bilmesini istiyorum: Biz AK Parti olarak sadece çetelerle mücadele etmedik, biz sadece mafyayla, sadece cuntalarla, sadece karanlık suç örgütleriyle mücadele etmedik, işte Doğu’da, Güneydoğu’da bu kısırdöngüyle, canlar üzerinden hesap yapan bu kirli ticaretle de biz mücadele ettik. Yol yapmak istedik engel oldular, hastane yapmak istedik engeller oldular, hava alanı yapacağız dedik engel oldular, tüm tehditlere, baskılara, saldırılara karşı yılmadık, usanmadık, yol da yaptık, hastane de yaptık, okul da yaptık, hava limanlarını, hava alanlarını da yaptık. Üniversiteler açtık, yurtlar inşa ettik, konutlar yaptık, sosyal yardımlarla, teşviklerle, burslarla, kredilerle bölge insanını kazanmanın mücadelesini verdik. İstanbul’da ne varsa Van’da da olacak dedik, İzmir’de, Antalya’da ne varsa Diyarbakır’da, Muş’ta, Batman’da, Şırnak’ta da o olacak dedik. Tehditler karşısında geri adım atmadık, saldırılara boğun eğmedik, bizden öncekilerin yaptığı gibi olumsuzluk karşısında diz çöküp, pılımızı pırtımızı toplayıp Ankara’ya hapsolmadık, onlar yıktılar biz daha iyisini yaptık, onlar bozdular biz tamir ettik, tahkim ettik.

Bakın değerli kardeşleri, yeni bir ilkbahara hamd olsun hep birlikte ulaştık, Kılıçdaroğlu’na rağmen ulaştık, öbür tarafta Devlet Bahçeli’ye rağmen ulaştık ve ulaşmaya da devam ediyoruz.

Değerli kardeşlerim, Sayın Bahçeli’nin bu süreçle ilgili olarak bir ihanet süreci ifadesini aynen kendisine iade ediyorum. Çünkü onlar bugüne kadar hep bu ihanetlerle bu ülkeyi küçülttüler, hep bu ihanetlerle bu ülkedeki emperyalist yapılara maalesef altyapı oluşturdular. İşte bizden önce 3,5 yıl bu ülkede iktidar oldular ve bu 3,5 yıllık iktidarlarında devletin bankalarını malum şebekelere peşkeş çektiler. Faizi bir gecede yüzde 7500’lere çıkaran bu şebekeydi, onlara yataklık yapan da intihar ve bu ülkenin maalesef adeta ihaneti içerisinde olan Başta Sayın Bahçeli’ydi, bunlar bunu yaptılar. Ve bütün bu adımları atarken, şimdi sıkılmadan bu ülkede ciddi bir sıçramayı meydana getirelim, güven ortamını, istikrar ortamını, yatırım ortamını, üretim ortamını artıralım derken, onların bu çözüm sürecine, bu barış sürecine, milli birlik sürecine bir ihanet süreci demelerini anlamak mümkün değil.

'İhanet varsa içerisinde olan Bahçeli'dir, Kılıçdaroğlu'dur'

Eğer bu ülkede bu anlamda bir ihanet varsa, bu ihanetin içerisinde olan Bahçeli’dir, Kılıçdaroğlu’dur, bunlardır. Çünkü hiçbir zaman bu işi nasıl çözelim diye bir araya gelmeye asla yanaşmamışlardır ve sürekli olarak nasıl karıştırırız? İşte bakın, okullar karışmaya başladı, üniversiteler karışmaya başladı. Niye? Bunlar ikiyüzlü, bunların iki dili var, bir de görünmeyen dilleri, üç.

Bu iki dil, biz ülkücüleri sokağa dökmeyeceğiz. Peki Bursa’da, vur de vuralım, öl de ölelim dedikleri zaman, onun da zamanı gelecek, onun da zamanı geldiğinde talimatı vereceğim diyen kim? Bahçeli’nin kendisi.

İşte bakınız, bu açıklamadan sonra, buyurun şimdi Bahçeli’nin gençleri Erciyes Üniversite’sinde, ellerinde vur de vuralım, öl de ölelim pankartlarıyla, saldırıyla Muğla Üniversitesi’nde orada karşıt görüşlü gençlerle vuruşmaya başladılar. O karşıt görüşlü gençler de işte malum, onlar da zaten bugüne kadar böyle bir zemini arayan aşırı solcular. İstedikleri bu, yapmak istedikleri bu, bunların derdi ilim değil, bunların derdi terör. Ve bunların milliyetçiliğinin tanımında da bu var işte, zaman zaman bize de bu meydanları okumadı mı Sayın Bahçeli? Okudu. Gördüğün zaman böyle ikili olduğunda melek yüzlü zannedersin, ama arkasında başka şeyler var. Ve biz seni tanıyoruz Sayın Bahçeli. Sen bizden önceki iktidarın bir defa borçlusu durumundasın, siz bu ülkeyi adeta çöküşe götürdünüz, bu ülkeyi adeta bitiriyordunuz. Ama milletimiz bunun farkına vardı ve sizi parlamentonun dışına attı ve bizi de getirdi tek başımıza iktidar yaptı.

Ve o günden bugüne AK Parti'yi milletimiz devamlı yükseltti, yüceltti. Şimdi ne yapalım da yeniden toparlanalım diye bu yanlış yollara başvurmaya başladılar. Ne demek vur de vuralım, öl de ölelim? Şimdi ona da değinmek zorundayım. Aynı şey Kılıçdaroğlu’nda var, onda da çok daha farklı bir yaklaşım metodu var. Akşam başka, sabah başka ve ne dediğinin de farkında değil. Dün söylediğini, yarın rahatlıkla çok pişkin bir şekilde inkar eder. İşte son birkaç aydır farklı bir sürecin içindeyiz. Ama sadece bu birkaç ay içinde bile bölgedeki canlanmayı, bölgedeki değişimi, bölgedeki umudu hamdolsun hissedebilir hale geldik. İşte daha dün Sakarya’da MÜSİAD üyesi 14 büyük girişimci kalktılar Diyarbakır’a, Mardin’e, Batman’a gittiler, oralarda yatırım imkanlarını araştırdılar. İnanın çok daha fazla yatırımcı oraya gidecek, çok daha fazla yatırım oraya gidecek. İstikrar ortamı, güven ortamı güçlendikçe tehditler ortadan kalktıkça, silah aradan çekildikçe bölgenin çehresi çok daha hızla değişecek.

Bakın ben defalarca bölge için kurduğumuz hayalleri sizlerle paylaştım. Bunlar gerçekleşmeyecek hayaller değil, bunlar bizim kararlılıkla, samimiyetle arkasına düştüğümüz, gerçeğe dönüştürmek için adeta çırpındığımız hayaller. Arkadaşlar, Şanlıurfa neden Türkiye’nin, Ortadoğu’nun hatta dünyanın bir tarım merkezi, tahıl merkezi olmasın? Muş neden bölgedeki ihracatın üssü olmasın? Van neden bölgenin bir sanayi merkezine dönüşmesin? Hakkari Üniversitesi neden uluslararası bir üniversite olmasın? Hakkari sokaklarında dünyanın her ülkesinden gelen öğrenciler neden dolaşmasın? Ağrı Dağı’nın, Cudi’nin, Süphan’ın eteklerinde, Mardin’in sokaklarında, Diyarbakır’ın caddelerinde Paris’teki, Londra’daki, Prag’daki kadar neden turist olmasın, geziniyor olmasın? Anneler, babalar dağa kaçırılan çocuklarının yolunu gözleyeceklerine, okul yolunu, fabrika yolunu gözetlesinler istiyoruz. Akşam bir sofra kurulsun dedeler, nineler, anneler, babalar, çocuklar hep birlikte o sofranın başında muhabbet etsin istiyoruz. Bırakın kepenk kapatmayı öyle bir güven ortamı, öyle bir güvenlik ortamı olsun ki, dükkanları kapıları dahi kapatılmasın. Silah seslerinin, bomba seslerinin, çığlıkların, feryatların, ağıtların değil, çocuk seslerinin egemen olduğu, gece yarılarına kadar muhabbetlerin devam ettiği sokaklarımız, caddelerimiz olsun. Bu zor değil değerli arkadaşlarımız, bunlar bizim hayallerimiz ama sadece hayal değil, bunlar bizim hedeflerimiz. Yıllarca yurt dışına çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Batı’daki o şehirleri, o huzuru, güven ortamını görüp iç çektiler, yıllarca başkalarına gıptayla baktılar. Kalktılar iş için, ekmek için, özgürlük için çocuklarına aydınlık bir istikbal kurmak için başka ülkelere göç ettiler. Allah aşkına benim milletim neden başka ülkelere gıptayla baksın? Benim milletim neden başka milletlerin gerisinde kalsın? Benim ülkem neden özlem içinde, hasret içinde yaşasın? Soruyorum, bizim neyimiz eksik? Bizim tarihimiz var, zengin bir medeniyetimiz var, bizim bir medeniyet tasavvurumuz var, genç nüfusumuz, dinamik bir nüfusumuz var. Biz neden başka diyarlara bakıp iç geçirelim? Biz dünyaya nizam vermiş, dünyada sistem kurmuş bir milletimiz. Biz camiler, köprüler, hanlar, kervansaraylar kadar çarşı, pazarlar kurmuş o çarşı pazarlara, ticarete, ekonomiye yön vermiş bir medeniyetin mensuplarıyız. 480 bin kilometrekare üzerinde değil 3 kıta üzerinde, 24 milyon kilometrekare alanda adaleti tesis etmiş, özgürlükleri güvence altına almış, birlikte var olma kültürünü yaşatmış bir milletiz. Biz her şeyin en iyisini hak ediyoruz hem de ziyadesiyle halk ediyoruz. Biz 780 bin kilometre karelik vatan toprağıyla dünyaya bakamayız, bizim bakışımız çok daha farklı olmalı.

10 yıldır her türlü engele, her türlü engellemeye, her türlü saldırıya rağmen böyle bir Türkiye için, böyle şehirler için, böyle mesut bir millet için adeta çırpınıyoruz. 10 yıldır vatanımıza, milletimize, şehirlerimize, çocuklarımızın istikbaline musallat olan terör baronlarını, savaş baronlarını etkisiz hale getirmenin mücadelesini veriyoruz.

Ülkenin belli kesimleri, belli şehirleri değil 81 vilayet, 76 milyon 780 bin kilometre kare aynı imkanlara, aynı fırsatlara sahip olsun diye gece gündüz çalışıyoruz. Şu anda eski rakamla 40 katrilyona doğru yürüdüğümüz Güneydoğu, Ortadoğu yatırımlarına baktığımızda oralarda bir şey görüyoruz. 10 yıl öncesi bölgeyle, bugünkü bölge çok değişik. Alt yapısı olmayan, üst yapısı olmayan, okulları, sağlık tesisleri olmayan, enerji noktasında her şeyi bitmiş olan bölge bugün çok çok farklı böyle bir hale geldi. Bilimde, sanatta her şey de bir değişim yaşanıyor o bölgede. Ve Batı’da olanların Doğu’da ve Güneydoğu’da olduğu bir Türkiye’yi biz şu anda inşa ediyoruz. Geçmişte nasıl ecdadımız yaptıysa bugünde biz onların yaptığını yapabileceğimize, hatta daha iyisini inşa edebileceğimize biz yürekten inanıyoruz.

'Kılıçdaroğlu provoke edebilir'

Şimdi değerli arkadaşlarım, şunu herkesin, aziz milletimin, 76 milyonun her bir ferdinin bilmesini istiyorum: Çözüm süreci adını verdiğimiz bu yeni süreç daha güçlü, daha demokratik, daha özgür, daha huzurlu bir Türkiye hedefinin ileri bir adımıdır. Kimse bunu provoke etmeye gayret etmesin bunu ne Kılıçdaroğlu provoke edebilir ne de bunu, Bahçeli provoke edebilir. Yeter ki milletim, buna şu andaki yüzde 58 desteğini artırarak bu desteğini bizden esirgemesin.

Biz artık elinde silah olanın değil, silah tüccarların değil, kan tacirlerinin değil milletin kazanmasını istiyoruz. Biz artık çatışma kültüründen beslenenlerin değil, 76 milyonun özellikle gençlerin, özellikle çocukların kazanmasını istiyoruz. 780 bin kilometrekarenin topyekun kalkınmasın önünde tek engel kalmıştır o da terör belasıdır. Birinci sınıf bir demokrasinin, ileri bir demokrasinin önünde tek engel kalmıştır o da, çatışmacı anlayıştır. İşte Erciyes Üniversitesinde, Muğla Üniversitesinde bu çatışmaların içerisinde yer alanlar bilsinler ki, kendileri kazanmıyor, tam aksine onlar bu vatana ihanet etmenin içerisindedirler, böyle bir gayretin içerisindedirler. Ben bu genç evlatlarıma söylüyorum, biz 80 öncesinde bunun belalarını çok ağır ödedik. Aynı belayı sizde ödemeyin, aynı faturayı siz de ödemeyin, bu yanlış yollardan vazgeçin, bir kardeş olmanın bilinci içerisinde okullarınızı zamanında bitirin ve bu ülkeye katkınız olsun bu millete katkınız olsun.

Terörün varlığı üzerine, çatışma kültürü üzerine inşa edilmiş bir anlayış miadını tamamen doldurmuştur. Vur de vuralım, öl de ölelim diyerek bu sloganlar karşısında, bunun da zamanı gelecek diyerek kan üzerinden, çatışma üzerinden, gençlerin hayatı üzerinde istismar üretmek artık son bulmalıdır. Ben bu kürsüden 12 Eylül sonrasında yaşanan idamları anlattım, gencecik yaşında yaşamına son verilen gençleri örnek verdim. Bu gencecik ölümlerden geriye acıdan, hüzünden başka ne kaldı? 12 Eylül öncesi sokakta vurulan nice gençten geriye ne kaldı, kaç tanesinin hazin öyküsünü hatırlıyoruz soruyorum? Birileri vurun dedi, birileri ölün dedi, öldürün dedi birileri bir sağdan, bir soldan dedi ve gencecik fidanları, gencecik hayatları söndürdüler. Soruyorum kim kazandı?

Gençler, hiçbir suçu olmayan gençler asıldı da kim kazandı? Hiçbir günahı olmayan delikanlılar birbirine düşman edildi de kim kazandı? Küçücük çocuklar birbirine düşürüldü, birbirine kırdırıldı da kim kazandı? Kimin kazandığını bugün çok net görüyoruz, çatışma kültüründen beslenenler kazandı. Ayrılıktan, bölünmüşlükten, parçalanmışlıktan, kardeşler arası husumetten çıkar sağlayanlar kazandı. Toplumu korkutmak, toplumu dizayn etmek isteyenler kazandı. Bunların kazanmasına daha ne kadar seyirci kalınabilirdi. Gençlerin kaybetmesine ama bunların koltuklarını muhafaza etmelerine daha ne kadar müsamaha edilebilir? Benim oy oranım yükselsin de kaç tane genç şehit olursa olsun diyenlere daha ne kadar tepkisiz kalınabilir? Çözümsüzlük devam etsin yeter ki ben koltuğumda oturayım diyenlere karşı daha ne kadar sessiz kalınabilir? Biz bu meseleyi çözmek zorundayız. 10 yıllardır gençlerin kanıyla beslenen bu kan tutkunlarına rağmen biz bu meseleyi çözmek zorundayız. Gençleri, çocukları sokağa sürüp onların arkasına saklanan korkaklara rağmen biz bu sorunu çözmek zorundayız. Üç tane oy almak için gençleri tahrik eden, gözü dönmüşlere rağmen biz bu meseleyi çözmek zorundayız.

Buradan aziz milletime sesleniyorum, 76 milyonun her bir ferdine sesleniyorum, AK PARTiye oy versin ya da vermesin her bir kardeşime sesleniyorum, CHP’ye, MHP’ye, BDP’ye oy veren kardeşlerimi de sesleniyorum, herkes ama herkes gönlünü ferah tutsun, hiç kimse tedirgin olmasın, hiç kimse yersiz endişelere kapılmasın, çatışma kültüründen beslenen siyasi partilerin yaydığı korkulara hiç kimse aldanmasın, hiç kimse prim vermesin. Öyle bir Türkiye yükseliyor ki, bu Türkiye’de inşallah acılar bitecek, bu Türkiye’de inşallah gözyaşları dinecektir.

Öyle bir Türkiye yükseliyor ki, bu Türkiye’nin ayağında artık prangalar olmayacak. Öyle bir Türkiye yükseliyor ki, bu Türkiye 76 milyonun daha güçlü şekilde bir olduğu, beraber olduğu, kardeş olduğu, çalıştığı, ürettiği ve büyüdükçe büyüdüğü bir Türkiye olacak. Ekonomisiyle daha güçlü bir Türkiye’yi inşa ediyoruz. Dış politikasıyla çok daha aktif, çok daha itibarlı, çok daha etkili güçlü bir Türkiye’yi inşa ediyoruz, demokrasisiyle örnek bir Türkiye’yi inşa ediyoruz. Bütün planlara, bütün senaryolara, bütün tezgahlara rağmen birbirine sıkı sıkıya sımsıkı kenetlenmiş bir ve beraber olmuş bir Türkiye’yi inşa ediyoruz. 76 milyonun kendisini ifade edebileceği yaşam tarzıyla, kimliğiyle, kültürüyle, gelenekleriyle varlığını idame ettireceği, kimsenin kimseye zulüm etmeyeceği, hakkına tecavüz etmeyeceği bir Türkiye’nin özlemiyle yürüyoruz.

Açık söylüyorum, bu Türkiye yeni bir Türkiye değil. Normalleşmiş, aslına rücu etmiş, tabi mecrasında akan bir Türkiye’dir. Bu Türkiye 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılırken tasavvur edilen, tahayyül edilen bir Türkiye’dir.

Bu Türkiye, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın ruhuna, onların adaletine, onların özgürlük anlayışına, onların muhafaza ettiği kardeşlik ruhuna sahip bir Türkiye’dir. Bu Türkiye’de dışlama olmayacak, horlama olmayacak artık ayrı gayri olmayacak. Bu Türkiye’de ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş olmayacak. Bu Türkiye’de çatışma kültüründen beslenenler kazanamayacak. İşte biz sadece ve sadece böyle bir Türkiye inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Bir tarafı yaparken bir tarafı bozmanın değil, 76 milyon için yaşanılabilir bir Türkiye imar etmenin mücadelesi içindeyiz. İşte onun için, milletim rahat olsun gönül rahatlığı, gönül ferahlığı içinde olsun. Milletim söylenene değil yapılana baksın, sonuca baksın. 10 yıldır milletimize korku salanlar nasıl mahcup oldularsa, inanın şu anda ağızlarından köpükler saçarak nefretin diline esir olanlarda mahcup olacaklar. Korkaklar ve korkutanlar kaybedecekler, göreceksiniz milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak.

Değerli arkadaşlarım, çözüm sürecinin önemli bir aşaması olarak süreci takip edecek, sürece yönelik toplumsal desteği perçinleyecek, çözüm iradesini güçlendirecek, toplumsal algıyı olumlu istikamette geliştirecek, farklı kesimleri, görüşleri değerlendirecek bir heyeti kamuoyunda yaygın kullanılan, geçen hafta da benim ifade ettiğim, akil insanları tespit ettik. Sözüne güvenilen, sözü dinlenen, meseleyle ilgili birikimi olan, toplumun çeşitli kesimlerinin itibarını kazanmış yazar, akademisyen, sanatçı ve sivil toplum örgütlerinden oluşan bir heyeti teşekkül ettirdik, bir havuz oluşturduk. Şimdi bu havuz içinde bugün çalışmamızı yapacağız ve 7 ayrı coğrafi bölgeye göre bir planlama yapıp kısa süre zarfında da bu heyetteki isimleri kamuoyuna duyuracak, heyetle büyük ihtimalle Perşembe akşamı bir araya gelerek istişarelerimizi yapacağız. Hem biz bu heyetteki akil insanların görüş ve önerilerini dinleyecek, onlarla istişarelerde bulunacağız, hem de onlar bölgelerimizde bir kısım etkinlikler gerçekleştirerek, halkımızla, kanaat önderleriyle bir araya gelecekler. Oralarda dolaşırken birçok belki sempozyumlar, paneller, bunları da yapabilirler, konferanslar düzenleyebilirler, orada birebir görüşmeler yapabilirler. Yerel medyayla, ulusal medyayla, uluslararası medyayla yine görüşmelerini yapabilirler, yani bu konuda geniş bir çalışma zeminini onlar için hazırlamak istiyoruz. Yeter ki bu bir aylık süre içerisinde bu çalışmaları yapıp, ondan sonra da bize raporlarını sunsunlar.

Tabi onlar bu süreçte ne kadar aktif yer alırlarsa alsınlar, Türkiye’nin tüm akademisyenlerine, sanatçılarına, yazarlarına da ihtiyaç olduğu, onların da katkısının son derece önemli olduğu gayet açıktır. Yani buradaki temsili bir kadrodur, ama bunun dışındaki kesimlerle de bu irtibatımızın olmayacağı anlamına gelmez. Tahriklere karşı, sabotajlara karşı, süreci bozmaya ve bulandırmaya yönelik girişimlere karşı herkesin gücü nispetinde sürece dâhil olması özellikle rica ediyorum. Hemen zaten başladılar yazmaya, çizmeye, televizyon kanallarında, ekranlarda filan bazı şeyler, akildi, akil değildi, akil olsun olmasındı, işte akiller kimisi oburdu, obur değildi, bilmem neydi, böyle garip garip. Bakıyorsunuz Arapça-Türkçe arasındaki harflerin filan, bunların analizini yapmaya varacak kadar bu işten uzak, diyorum ya, yani siz bir şey çözmenin gayreti içerisindesiniz, onlar da kendilerine göre bakıyorsunuz Arapça bilim dilinde çok çok başarılı insanlar, hemen buradan yaklaşarak bunu bu şekilde değerlendirmenin gayreti içerisine giriyorlar. Yani biz burada Arapça gramerler üzerinde çalışma yapmıyoruz, bunun dilimize yansıması neyse buna göre bazı adımlar atıyoruz. Ama bunu halk da, bu işi takip edenler de zaten dinliyorlar; akleden dinliyor, akletmeyen nasibini almayanlar bunu farklı yerlere çekiyor olabilirler.

Biz iş üretmenin peşindeyiz, bunun gayreti içerisindeyiz ve bu gayret içerisinde bu sürece destek verenler, vermeyenler, bizim için çok da önemli değil, biz destek verenlerle yolumuza devam ederiz. Burada bizim derdimiz başka, biz milletçe üzümü yiyelim, bağcıyla bizim işimiz yok. Birileri bağcıyı dövmeye gayret edecek, o dövülen bağcı bizsek bir yere kadar sabrederiz, ondan sonra da biz, bir yanağını vur, öbür yanağını uzat, ha o anlayışta değiliz; onu da söyleyeyim. Bizim bir yanığımıza vuran karşılığını bulur, onu da bilmelerini isterim.

Ve biz bu süreçte en geniş katılımla başarıya ulaşmanın gayreti içeresinde olacağız ve bu gayretimizi çok açık, net koyuyoruz ve koyacağız. Tüm toplumsal kesimlerin bu sürece destek vermesini, teröre karşı duyarlılık ortaya koymasını arzu ediyorum. Ama biz bu eleştirileri yapanlara bakıyoruz, bazı sanatçılar korkuyor. Niye korkuyor? Beni diyor dışladılar, ben bu şeylere katılmak istedim, beni aforoz ettiler ve bana birçok yerlerden program vermez duruma geldiler. Ama lafa geldiği zaman demokratız; sol öyle diyor ya, şöyle demokratız, böyle demokratız. Ne demokrasisi ya? Bunların düşünce dünyasını paylaşmadığınız zaman tamamen aforoz ederler. Onların bağlı olduğu yerler bellidir zaten.

Terörün, çatışmanın, öldürmenin karşısındaki her bir vatandaşımızın aklıyla, yüreğiyle, diliyle, duasıyla sürece omuz vermesini özellikle istiyorum. Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının, oluşan bahar havasının önünde hiç kimse duramayacaktır. Türkiye inşallah bu meseleyi rafa kaldırarak, daha emin adımlarla, hatta koşar adımlarla geleceğe ilerleyecektir.

Değerli arkadaşlarım, bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Grup Toplantımızın tekrar ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, kalın sağlıcakla diyorum.