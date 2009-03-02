Başbakan: MHP'ye başarılar diliyorum

Başbakan Erdoğan, Etimesgut'ta düzenlenen Ankara-İstanbul Otoyolu ağaçlandırma töreninin ardından, AKP'nin seçim otobüsüne geçerek, ilçe sokaklarında dolaştı. Güzergâhta bazı MHP'li vatandaşların, ‘bozkurt işareti’ yapması üzerine Başbakan Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisine başarılar diliyorum. Teşekkürler" dedi.





Etimesgut Belediye Binası'nın önüne gelen Başbakan Erdoğan, burada toplanan vatandaşlara hitap etti. 29 Martta yerel seçimlerin yapılacağını ve seçimlere 26 gün kaldığını anımsatan Erdoğan, işlerinin hizmet, güçlerinin millet olduğunu söyledi.



Bugünün dünden çok daha güzel olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Dün 23. mitingimi yaptım. Biz bölge mitingi yapmıyoruz, il mitingi yapıyoruz. Diğerleri bölge mitingi yapıyor. 6-7 ili topluyor, otobüslerle, bindirilmiş kıtalarla bunu yapıyorlar. Biz ise diyoruz ki 'her il mitingini yapacak'. Sadece sizleri selamlamak için bu hal oluştu.



6.5 yıl önce Türkiye'nin milli geliri 230 milyar dolardı. İktidarda kim vardı? MHP-DSP-ANAP vardı. 79 senede 230 milyar dolar. 6 yılda bunun üzerine ne ilave ettik? 520 milyar dolar. Şimdi 750 milyar dolardayız.



Bir şey daha söyleyeceğim, bu çok önemli; Nedir o? İktidarı milletim kaç yıllığına vermişti onlara? Ne kadar durabildiler iktidarda? 3.5 yıl durabildiler. 'Biz bu işi götüremiyoruz, bırakacağız' dediler, bırakıp kaçtılar. Şimdi yeniden bu işe talip oluyorlar. Bundan önce de almıştınız, götüremediniz zaten, bırakıp gittiniz."



‘CHP usulsüzlükten mahkûm oldu’



Konuşmasında CHP'yi de eleştiren Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin CHP'yi "usulsüzlükten dolayı mahkûm ettiğini" söyledi.



Anayasa Mahkemesinin, 1 trilyon lirayı CHP'den aldığını ifade eden Erdoğan, "Devletin emanet ettiği parayı çar çur eden, nereye harcadığı belli olmayan, bu da bir yolsuzluktur. Anayasa Mahkemesi seni mahkûm ediyor. Partisinin kasasını yönetemeyen, bu ülkeyi yönetebilir mi? Hesap bu kadar açık ortada" diye konuştu.



İktidara geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye borcunun 23.5 milyar dolar olduğunu, şimdi ise 8 milyar dolara indiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, onlar borçlandı, biz ödedik" dedi.



Etimesgut Belediyesine merkezi yönetim olarak bir fuar alanı devrettiklerini ama konunun yargıya taşındığını belirten Erdoğan, "Sendikalar vesaire, bunlar yanlı hareket etmeyi seviyorlar, siyasi partiler de yanlı hareket ediyorlar. Bunlardan bir tanesi Şeker-İş Sendikası. Bu sendika, burada yargıya gitti ve fuar alanı olacak yer Danıştay kararı ile durduruldu" diye konuştu.



Vatandaşlar tarafından bunun da bilinmesini istediğini belirten Erdoğan, seçimlerin Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, "Gün, birlik ve beraberlik günüdür" dedi.





