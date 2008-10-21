Başbakan, Leman’dan tazminat kazandı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladıkları fotomontaj bir fotoğraf ile "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtığı davada, Leman dergisinden, 4 bin YTL manevi tazminat kazandı.



Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Başbakan Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Leman dergisinin avukatı İsmail Atak katıldı.



Erdoğan'ın avukatı Cemaloğlu davanın kabul edilmesini, avukat Atak da davanın reddini istedi.



Yargıç Yaşar Eren, Leman dergisinin, Başbakan Erdoğan'a yasal faiziyle birlikte 4 bin YTL manevi tazminat ödemesine karar verdi.



Davanın dilekçesinde, Leman dergisinin 30 Ocak 2008 tarihli nüshasının kapağında yayımlanan fotoğrafın, Erdoğan'a ait gerçek bir fotoğraf olmadığı ve fotomantaj olduğu belirtilmişti.



Dilekçede, "Resmin ifade ettiği anlam, toplumun sıradan bir kişiden dahi beklemeyeceği bir görüntüyü, hareketi ifade etmektedir. Kamuoyunun gözü önünde olan ve tanınan Erdoğan'a ait bu görüntü kişilik değerlerine ağır bir saldırıdır. Bu çirkin görüntünün, davacı Erdoğan'a aitmiş gibi yayımlanması, basın özgürlüğü değil, Erdoğan'ı zararlandırmayı amaçlamaktadır" denilmişti.



Dava konusu yayının haksız ve hukuka aykırı olduğu kaydedilen dilekçede, söz konusu resmin altında yer alan uygunsuz ve çirkin hareketin çiziminin de Başbakan Erdoğan'a yönelik ağır bir hakaret olduğu ifade edilmişti.



Davalın, eleştiri ve ifade özgürlüğü hak ve görev sınırlarını aştığı ifade edilen dilekçede, Leman dergisinden, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 20 bin YTL manevi tazminat talep edilmişti.

