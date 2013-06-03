Başbakan, Kuzey Afrika'ya gidiyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim protestolarının sıcaklığını koruduğu dönemde Arap Baharı’nın yaşandığı üç ülkeye sefere çıkıyor.

Başbakan Erdoğan, bugün ilk olarak Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile birlikte İstanbul’dan Fas’a hareket edecek.

Erdoğan, bu ülkedeki temaslarının ardından Kuzey Afrika seferinin ikinci durağı olan Tunus’a geçecek. Başbakan’ın üç ülkeyi kapsayan seyahatinin son durağı ise Cezayir olacak.

Erdoğan, ziyaretleri çerçevesinde devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşecek.

Türkiye-Tunus Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısına katılacak.

Ziyaretler sırasında üç ülkede de iş forumu düzenlenecek.

Erdoğan’ın temasları sırasında üç ülkeyle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.

Taksim eylemlerinin sürdüğü bir dönemde gündemden dört gün uzak kalacak olan Erdoğan, Türkiye’ye perşembe gecesi dönecek.