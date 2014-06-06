Başbakan konvoyuna atılan yumurtanın cezası 7 bin 80 TL

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın konvoyuna yumurta attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan 42 yaşındaki öğretmen Seçil Esmanur Erdem’e 7 bin 80 lira ceza verildi.

Geçen yıl 23 Kasım’da 2 günlük gezi için Trabzon’a giden Erdoğan’ın konvoyu, konaklayacağı otele giderken Cumhuriyet Caddesi’nde koruma araçlarından birinin ön kısmına yumurta isabet etmişti. DHA'dan Fatih Turan'ın haberine göre, bunun üzerine bir binanın 3’üncü katından yumurta attığı iddiasıyla Trabzon Bedri Rahmi Eyüboğlu Orta Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Seçil Esmanur Erdem gözaltına alınmış ve hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

Trabzon 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Erdem, beraatini istedi.

Mahkeme başkanı ifadelerin ardından teşhis tutanağına dayanarak Erdem’i 7 bin 80 lirayla cezalandırdı ve hapis cezasını erteledi. Erdem’in avukatı, karara itiraz edeceğini söyledi.