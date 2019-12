Başbakan: Kömür dağıtımını durdurmayacağız

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP ile MHP'nin, sürekli yolsuzluklarla ilgili konuştuğunu belirterek, "Birisi eline kırmızı dosya alıyor. Kırtasiyecide dosya çok. Bu dosyaları meydana alıp getirmekle zannediyor musun milletim sana inanıyor, geç onları geç. Bu dosyayı götüreceğin yer belli, adresi belli, içinde bir şey varsa yargıya götür" dedi.



Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında halka hitap etti. Erdoğan, Manisa'nın "Şehzadeler şehri", tarımın, sanayinin, kültürün, tarihin şehri olduğunu söyledi.



Başbakan Erdoğan, yaklaşık 7,5 yıl önce AKP'yi kurduklarını, o günden bugüne yollarda olduklarını, Anadolu'nun, Trakya'nın köylerinde, beldelerinde, ilçelerinde, illerinde, çiftçinin, esnafın, işçinin, memurun yanında olduklarını belirtti.



3 haftada 24 miting



Milletin efendisi değil, hizmetkarı olmak için yola çıktıklarını, sadece yurt içinde değil yurt dışında da Türk vatandaşlarının yanında bulunduklarını dile getiren Erdoğan, son 3 haftada 24 şehirde miting yaptığını, Manisa'daki mitingin ise 25. olduğunu bildirdi.



Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilini tek tek dolaştıklarını, sadece kendisinin 65 ilde miting yapacağını, geri kalan illerde ise bakanlar ve genel başkan yardımcılarının miting düzenleyeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Bazıları diyor 'Tayyip Erdoğan bu enerjiyi nereden alıyor?' Recep Tayyip Erdoğan bu enerjiyi sizden alıyor sizden. Sizin sevginizden alıyor, sizin yüreğinizden alıyor, sizin heyecanınızdan, sizin muhabbetinizden alıyor. Şu meydana gelince bütün yorgunluk bitiyor, tükeniyor. Şehirlerimizin değiştiğini kalkındığını güzelleştiğini görünce yorgunluk kalmıyor."



Seçim olsa da olmasa da…



Erdoğan, meydanlara sandık görününce çıkmadıklarını, 14 Ağustos 2001'den bu yana meydanlarda bulunduklarını, Ankara'ya mahkum siyasetçi olmadıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Seçim olsa da meydanlardayız olmasa da meydanlardayız. Seçim olsa da olmasa da milletimizin arasındayız. İşte biz hizmet siyaseti yapıyoruz. İşte insan odaklı siyaset budur. Ankara'da koltuklara çakılıp kalmayacağız. Gerilim siyasetiyle, karalama siyasetiyle ülkenin vaktini heba etmek için bu makamlara gelmedik. Biz hizmet üretmek, eser üretmek için bu emanete talip olduk. Allah'ın izniyle bu emaneti de onurla gururla taşımaya devam edeceğiz. Siz dur deyinceye kadar bize durmak yok. Siz bu emaneti bizden alıncaya kadar bu emaneti yere düşürmek yok."



CHP ve MHP nihayet çıkabildi



CHP ile MHP'nin "meydanlara nihayet çıkabildiğini", kendileri 25. mitingi yaparken diğer partilerin seçim süresince nasıl bir strateji izleyeceklerini hala belirleyemediklerini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:



"AKP'yi karalayarak, AKP'ye çamur atarak, AKP'ye iftira atarak milletten oy talep ediyorlar. Yanlarına da yandaş medyalarını aldılar. Bozacı-şıracı misali kampanya yürütüyorlar. Türkiye'ye ilişkin bir tek projeleri yok. Türkiye'ye ilişkin, şehirlerimize ilişkin vizyonları yok. Ne yapacaksınız? Neler yapacaklarını söylemiyorlar. Milletin ihtiyaçlarından, şehirlerimizin ihtiyaçlarından bahsetmiyorlar. Medyanın kılavuzluğunda çamur siyasetiyle, iftira siyasetiyle günlerini geçiriyorlar."



Erdoğan, "iftira siyaseti" değil "hizmet siyaseti" yaptıklarını ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bunlar ortaya bir iddia koyuyor, bunların yandaş medyası çarşaf çarşaf yayınlıyor. Yalanları ortaya çıkınca utanıp, sıkılmıyor 'yanlış yaptık özür dileriz' de diyemiyorlar. İşte biliyorsunuz, bakıyorsunuz CHP, MHP diyor efendim 'yolsuzluklar, yolsuzluklar, yolsuzluklar...' Ayıptır ayıp. Birisi eline kırmızı dosya alıyor. Kırtasiyecide dosya çok. Bu dosyaları meydana alıp getirmekle zannediyor musun milletim sana inanıyor. Geç onları geç. Bu dosyayı götüreceğin yer belli, adresi belli, içinde bir şey varsa yargıya götür yargıya ama içinde bir şey olduğuna kendisi de inanmıyor ki. Kaldı ki bu insanlar tutturmuş bir Deniz Feneri... Buyurun Deniz Feneri de onun hakkında dava açtı. Tutturmuş bir Deniz Feneri. Dokunulmazlığı yok. Durmadan 'dokunulmazlık' diyorsun. Onların dokunulmazlığı yok. İşte onları yargıya götür. Belediye başkanlarımızla ilgili konuşuyorsun, onların da dokunulmazlığı yok. Götür onu da yargıya. Dürüstlük, dürüstlük, bu çok önemli. Dürüst siyaset, bu çok önemli. Ak siyasete kara çalmayı benim milletim yutmuyor."



Güya işsizlik paketi önermiş



Erdoğan, işsizliğe öneri olarak CHP tarafından ortaya konulan paketin, bu ülkenin kaymak takımına destekten başka bir şey olmadığını belirterek, "Bu oyuna gelmeyiz" dedi.



Baykal'ın, Ergenekon soruşturması ile ilgili, "Ben onların avukatıyım" dediğini, yargıya baskı yapmak istediğini belirterek, "Sayın Baykal, benim milletim senin yerini çok iyi biliyor. Ben daha basitini söyleyeyim. Bakın kardeşlerim durmadan bir şeyler söylüyorlar. Eski komünist rejimlerde, 'Çamur at, tutmasa iz bırakır" ilkesi vardı. Şimdi bunlar hala o mantık kalıntıları ya, oradan gidiyorlar" dedi.



AKP'den önce iktidarda MHP'nin de bulunduğunu, o dönemde milli gelirin 230 milyar dolar olduğunu, AKP'nin 6 senede bunun üzerine 520 milyar dolar ilave ederek, Gayrisafi Yurtiçi Hasılayı 750 milyar dolara yükselttiği dile getirdi.



"İnsaf edin yolsuzlukların olduğu bir iktidar bu rakamı buradan buraya getirebilir mi? Siz niye getiremediniz ey MHP" diye konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Baykal'ın Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde çiftçinin mazot bulamadığını, kendilerinin ise kimseyi kuyrukta bekletmediklerini söyledi.



Dışa bağımlı ürünlerin fiyatına yapacak bir şeyleri olmadığını ancak yerli ürünlerde kesinlikle vatandaşı zam yükü altında ezdirmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, iktidara geldiklerinde Türkiye'nin iç borç stoku yüzde 78 iken, şu anda Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya göre yüzde 25'e kadar gerilediğini ifade etti.



Enflasyon düştükçe çıldırıyorlar



Faizin de gerilediğini, enflasyonun krize rağmen 7.7 seviyesinde olduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Enflasyon düşüyor ya, düştükçe bunlar çıldırıyor, çünkü yüksek olsa bizim vatandaşımızın cebindeki para eriyor ama enflasyon düşük olunca vatandaşın cebindeki para sağlam kalıyor. Artık sıfırı bol para var mı? Bu ülkede tuvalete gidişin fiyatı 1 milyondu. Eskiden milyonere 'zengin' denirdi. Öyle bir hale geldi ki tuvalete gidiş 1 milyon. Geldik dedik ki 'biz bu sıfırları atacağız'. CHP, MHP ne dedi? 'Atmayın, enflasyon patlar'. Ne oldu patladı mı? Çatladı. İşte buyurun hali ortada. Yılsonu itibarıyla 10 puanı geçti, CHP bayram yapmaya başladı. Biz yine 'inecek' dedik, göreceksiniz. Krize rağmen enflasyon nerede? Dünyada kriz, bizde enflasyon nerede?



'IMF şöyle, IMF böyle' diyorlar. Türkiye 50 yıldır IMF'nin ortağı ve MHP'nin ortağı olduğu hükümette 30 milyar dolar borçlandılar. Bize 23.5 milyar dolar borçla devrettiler. 23.5 milyar dolar borçla MHP'nin içinde olduğu hükümet bunu devrederken, biz bunu ödedik 8 milyar dolara düşürdük. İnsaf edin, yolsuzluk içinde olan hükümet bunları yapabilir mi?"



Fona devredilen bankaların hesabını verin



16 bankanın fona devredildiğini, öncelikle bunların hesabının verilmesi gerektiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Sayın Bahçeli kuru sıkı atıyorsun meydanlarda. 16 tane bankayı fona devrettiniz, önce bunun hesabını verin. 40 milyar doları vatandaşın cebinden emdiniz, aldınız ve maalesef benim vatandaşımın farkında olmadan hakkını gasp ettiler. Karşılıksız para bastılar. Bu millet, çiftçisi, emeklisi, köylüsü, işçisi, hep bunun sıkıntısını çektiler. Bu dönemde bir tane banka var mı batan? ABD'de, Avrupa ülkelerinde bankalar el değiştiriyor, devlet alıyor ama bizde bir tane batmadı. Bu, yere ne kadar sağlam bastığımızı gösteriyor. İkide bir kalkıyor Sayın Baykal 'Türkiye'de işsizlik aldı başını gidiyor' diyor. 10.7 ile işsizliği devraldık. Türkiye’de işsizlik şu anda var ama bak ABD'de, Avrupa ülkelerinde işsizlik nereye çıktı?"



'İşsizlik tedbirlerini alıyoruz'



İşsizliğe karşı tedbirleri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bize güya işsizlik diye bir paket önermiş. İşsizlik diye önerdiği paket, maalesef bu ülkenin kaymak takımına destek, başka bir şey yok. Onun söylediğini biz yapmaya kalksak, sadece bir kalemin bedeli 14 katrilyon. Ondan sonra ne olacak? 'Bütçe açık verdi' diyecek. Bu oyuna biz gelmeyiz. Bu millet ayaklarının üzerinde duruyor, biz de desteğimizi verilmesi gereken yerlere veriyoruz. KOBİ'lere desteği verdik, veriyoruz. İşsizlere yönelik attığımız adımlar var. Şu ana kadar 30 başlık altında, bu tür destekler verdik, vermeye devam edeceğiz."



İşten çıkaranlara yasak takibat



Başbakan Erdoğan, işverenden kısa bir dönem için işçilerini 8 saat değil, 4 saat çalıştırmasını ama işçiyi çıkarmamasını istediklerini, bunun parasını devlet olarak karşılayacaklarını söylediklerini belirterek, ilgili düzenlemenin kanunlaştığını, bu uygulama içinde olmasına rağmen işten çıkaranlar olursa, yasal takibat yapacaklarını ifade etti.



Kobi’lere düşük faizli kredi



Kobi'lere düşük faizli can suyu kredileri verdiklerini kaydeden Başbakan Erdoğan, "Manisalı sanayici kardeşimiz, çiftçi kardeşimiz de endişe etmesin. Bu krizden kesinlikle çok diri çıkacaklar, hiç endişeleri olmasın. Bunların seçim meydanlarında söyledikleri gibi değil bu süreç. Türkiye büyümeye, gelişmeye aynen devam ediyor, edecek" dedi.



Erdoğan, AKP'nin Manisa'ya yaptığı yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Son olarak Gördes Barajı'nı bitirdiklerini, Adalet Sarayı'nı açtıklarını, Salihli-Kula-Selendi duble yolunu, TOKİ konutlarını, Kanuni Köprülü Kavşağı'nı hizmete açtıklarını bildiren Erdoğan, Manisa'da 6.5 yılda 2 bin 249 derslik yaptıklarını, bugün de 16 okul ve 187 dersliğin açılışını yapacaklarını anımsattı.



İlde bir yüksek öğrenim yurdu kuracaklarını ifade eden Erdoğan, eğitim yardımı olarak 16 bin 750 öğrenciye yaklaşık 10 milyon TL destek verdiklerini, sağlıkta da 88 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi.



'Kömür dağıtımını durdurmayacağız'



Erdoğan, "Şu anda birileri 'şöyle demiş' diye biz kömür dağıtımını durdurmayacağız. Kömürü nerede, nasıl kullandığımızı gayet iyi biliyoruz" dedi.



Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, hükümet olarak Manisa'da yaptıkları yatırımları anlattı. Manisa'da hükümetin sosyal yardımlarının tutarının 91,5 milyon TL olduğunu, bunu "fakir fukaraya, garip gurebaya" verdiklerini belirten Erdoğan, kömür yardımlarından rahatsızlık duyanların olduğunu belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:



"Biz bu yardımları niye başlattık? Bir, kömür ocaklarımız tamamen kapatılmıştı. Bunları istedik ki harekete geçirelim. İki, binlerce issiz kardeşimize orada iş çıktı. Üç, bunun bağlantısı olarak kamyonlarımıza iş çıktı, kamyonlarımız iş yapmıyordu. Ve bunu biz artırarak devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Şu anda birileri 'şöyle demiş' diye biz kömür dağıtımını durdurmayacağız. Kömürü nerede, nasıl kullandığımızı da gayet iyi biliyoruz. Şu anda kömür yardımları olarak Manisa'da 34 bin ailemize 110 bin ton kömür yardımı yaptık."



Manisa'da 2002 yılına kadar sadece 92 kilometrelik bölünmüş yol bulunduğunu, 6,5 senede bunun üzerine 173 kilometre duble yol ilave ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Yani 79 senede yapılan duble yolun 2 katını biz yaptık" dedi.



İzmir-Ankara yolunun önemli bir bölümü olan 68 kilometrelik Salihli-Kula-Selendi ayrımının da açılışını bugün gerçekleştireceklerini dile getiren Erdoğan, Manisa'daki çiftçilere 617 milyon TL destek verdiklerini kaydetti.



Manisa'da bu yolculuğu sürdüreceklerini, 5 yıldır kentte görev yapan belediye başkanı Bülent Kar ile hizmete devam edeceklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Manisa'nın evladı olarak Bülent Bey ile bu dönemde inşallah çok daha başarılı bir hizmeti yaşayacağız. Biz sizin emanetinize nasıl sadakatle bağlı kaldıysak, sizin emaneti nasıl yücelttiysek, ben inanıyorum ki sizler de size emanet ettiğimiz belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, belde belediye başkanlarımıza, tümüne sahip çıkacaksınız. İl genel meclis üyelerimize, belediye meclis üyelerimize sahip çıkacaksınız. Gelin bu medeniyet yolculuğuna kaldığımız yerden devam edelim. Gelin Türkiye'yi dünyanın zirvelerine taşıyalım. Gelin 29 Mart günü mührü AK Parti'ye basalım. Bu ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğini hep birlikte inşa edelim."



Davos’a gitme, Akhisar’a gel



Erdoğan, miting sırasında ikindi ezanı okununca konuşmasına ara verdi.



Ezanın bitmesinin ardından "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganı atan vatandaşlara "Biz sizlerle gurur duyuyoruz" diye karşılık veren Erdoğan, vatandaşların, "Davos'a gitme, Akhisar'a gel" sloganına gülerek, "Akhisar'a çok geldik, gene geleceğiz" diye yanıt verdi.



Erdoğan, konuşmasının sonunda vatandaşlara, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sloganını tekrarlattırarak, "İşte biz bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Erdoğan, vatandaşlara ayrıca "Sen Türkiye'sin büyük düşün, Sen Manisa'sın büyük düşün", "İşimiz hizmet, gücümüz millet", "Durmak yok yola devam", "Durmak yok, hizmete devam", "Her şey Türkiye için" sloganlarını da tekrarlattı.



Mitingin sonunda Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile vatandaşlara karanfil dağıttı, belediye başkan adaylarıyla el ele poz verdi.



Mitingin ardından Başbakan Erdoğan, Manisa Valisi Celalettin Güvenç'i makamında ziyaret etti.