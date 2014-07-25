'İhsanoğlu Kahire'de doğmuş, 30 yaşında buraya gelmiş, bu toprakların evladı biziz biz!'

Başbakan Tayyip Erdoğan, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu isim vermeden eleştirerek, "CHP diyor ki, bu toprakların evladı. Hangi bu toprakların evladı ya, Kahire’de doğmuş, büyümüş, 30 yaşında Türkiye’ye gelmiş. Bu toprakların evladı biziz biz" dedi.

İstanbul Ankara arası seyahat süresini 3.5 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren az önce başta Başbakan Tayyip Erdoğan olmak üzere ilk yolcularıyla birlikte Ankara Garı'ndan hareket etti.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı, saat 14.30'da Eskişehir Garı'na ulaşırken, 15.30'da Bilecik Garı ve 18.30'da Pendik Garı'nda düzenlenecek törenlerle Başbakan Erdoğan tarafından açılacak.

Kobralar eşliğinde yola çıkan trenin ilk yolcuları arasında Başbakan Erdoğan ve bürokratlar bulunuyor.

İlk durağı Eskişehir olan trene bir polis Skorsky'si iki de kobra helikopteri eşlik etti. Tren 250 kilometre hızla Eskişehir'e ulaştı.

Başbakan Tayyip Erdoğan burada halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Bu yüksek hızlı tren ecdadın rüyasıdır. Eskişehir artık bir ulaşım şehri. Bundan sonra hızlı trenlerimizi biz üreteceğiz. 2017'de hızlı trenlerimizi Eskişehir üretecek.

Bugün Avrupa'ya ihraç edilecek bir lokomotifin kurdelasını kestim. Unutulmaz bir ana tanıklık ettiğimiz için hamd olsun çok mutluyuz.

Bundan 12 yıl önce banliyo trenlerini hatırlayınız. Yüksek hızlı trenini hayal edebilir miydiniz? Bu CHP'nin genel müdür SSK'nın başında olduğu zamanki rezaleti biliyorsunuz. Ben de grup toplantımızda bunu gösterdim.

Bu adam genel müdürken hastanelerin halini görsün. Bir çocuğun yanlışlıkla kolunun kesilidiğini görsün.

Bunlar o dönem bizim ölülerimizi rehin aldılar. Sana 3 koyun versek kaybedersin. Seni biz gördük gördük.

Biz artık hayal edilen bir ülkeyiz. Savunma sanayinde, enerjide, konutta, çevrede her alanda örnek olan bir Türkiye var. Kendi helikopterlerimizi, silahımızı, insansız hava araçlarımızı üretiyoruz. Füzelerimizi de uzun menzilli hale getireceğiz.

Ulaştığımız her hedef yeni hedeflerin başlangıcıdır. Gelişmiş ülkelerde ne varsa bizde de var.

10 Ağustos bir gurur vesilesi olacak. Halkın cumhurbaşkanı seçilmesini biz sağladık.

Bu CHP, MHP ve HDP buna karşı çıktı. Bunlar milletin iradesine saygı duymuyorlar. 10 Ağustos'ta sandığa gidecek ve cumhurun başını seçecek.

10 Ağustos'ta iki tercih yapıyoruz. Ya Yeni Türkiye ya eski Türkiye.

Eski Türkiye'yle battık, yeni Türkiye'yle çıktık.

Mevcut cumhurbaşkanı adaylarının Türkiye gibi bir derdi var mı? Yok. Bunların milli geliri 3'e katlama gibi bir derdi var mı? Yok.

Geçen gün Cumhuriyet gazetesi diyor ki, “Başbakan’ın emriyle TIR’lar durdurduldu.” Burada benim emrim yoktu, ama ben emredersem olacak. MİT TIR’larını durduramazsın. Bunlar Türkmenlere insani yardım ediyordu. Ne MHP konuştu, ne CHP konuştu, ne diğerleri konuştu.

Dertleri Türkmenler olsa, bu kadar sorumsuz, bu kadar ahlaksız, bu kadar pervasız davranmazlardı.

CHP diyor ki, bu toprakların evladı. Hangi bu toprakların evladı ya, Kahire’de doğmuş, büyümüş, 30 yaşında Türkiye’ye gelmiş. Bu toprakların evladı biziz biz.

Bu monşere Türkmen nedir, nerede yaşar diye sorun, bilmez. Onların sofralarında oturmamış.

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