'Başbakan kim tarafından dinleniyorsa bunu kamuoyuyla paylaşmalı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir televizyon kanalında yaptığı 'Dinleniyorum' şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak Tekin, "Özellikle iki ay önce hem soru önergesi olarak, hem de basın yoluyla paylaşmış olduğumuzu 'sayın başbakan dinleniyor musunuz?' diye sorularımıza nihayet sayın Başbakan’ın kendisi itiraf etti. Bir ülkenin Başbakan’ının güvenliği o ülkenin yurttaşlarının güvenliği demektir. Eğer bir ülkede başbakanın güvenliği yoksa 74 milyon vatandaşımızında güvenliği yoktur demektir" diye konuştu.

"Ne yazıkki bugüne kadar 2005 yılından sonra gerek gazeteci siyasetçi gerek toplumun önemli kesimleri çeşitli nedenlerde yasadışı dinlemeler sonucu gazetelerin tv’lerin konusu olmuştu" diyen Tekin "Biz beklerdik ki hukuk devleti olan bir ülkede bunlara müdahale edilsin. Ancak ne yazık ki herkes seyirci kaldı. Aklıma Cumartesi annelerinin çok güzel bir sloganı geldi; 'Susma, sustukça sıra sana da gelir'. Sıra başbakana kadar gelmiş" dedi.

'Kim tarafından dinlendiğini kamoyuyla paylaşmalı'

Tekin, "Birincisi yasama, yürütme ve yargıyla ilgili sayın başbakanın itirazları, öbür tarafta da sayın başbakanın dinleniyorum itirafı. Başbakanın dünkü konuşmasında dünyanın her yerinde derin devlet olduğunu itiraf etti. Devlet kavramı dünyanın her yerinde var. Gelişmiş, evrensel hukukla yönetilen hiçbir ülkede başbakanlar dinlenilmez. Hiçbir ülkenin başbakanı baba ocağına giderken 600 polisle gitmez, hiçbir başbakan Hz. Mevlana’nın törenine giderken yüzlerce polisle gitmez. Bu süreç bizi kaygılandrırıyor. Devletin bütün kurumları elinizde. Sayın başbakan kim tarafından dinlenildiğini kamuoyuyla paylaşırsa hiç olmazsa bundan sonraki süreçte kimseler dinlenmemiş olur. Bu vesileyle de hiç kimse dinlenmemiş olur" diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Tekin, Erdoğan’ın belediyeyi yönetir gibi Türkiye’yi yönetmek istediğini ifade etti. Tekin, "Ahmet’e ihaleyi verdim. Mehmet’e şunu verdim. Şunu şuraya atadım. Ancak devlet kavramında bunun böyle olmadığını sayın başbakanda bilmesi gerekiyor. Yasama, yürütme, yargı şu an ne yazıkki iç içe girmiş. başbakan defalarca kendisi itiraf etti; ’Ben talimat verdim’. ben talimat verdim dediğiniz andan itibaren, Türkiye’de yargı tarafsızlığını yitirmiş demektir" ifadesini kullandı.



'ODTÜ Rektörünü kutluyorum'

Bir gazetecinin "Başbakan Erdoğan’ın ODTÜ’de yaşanan olaylara yönelik yaptığı ’Eğer bu hocalar öğrencilerini böyle yetiştiriyorsa onlara yazıklar olsun’ açıklamasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Gürsel Tekin, "ODTÜ rektörünü kutlamak istiyorum. İlk kez bir bilim yuvasında öğrencilerinin coplandığı, gazlandığı bir yerde öğrencilerine sahip çıktığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. 30 yıldır siyasetin içinde olan insanlarız. 30 yıl içirisinde başbakanlar, siyasi liderler üniversitelere gittiğinde 3 bin polisle gitmiş miydi? Nereye gidiyorsunuz kardeşim? Savaş alanınamı gidiyorsunuz? 3 bin polisle bir bilim yuvasına girilmez sayın başbakan. bunu bilmeniz lazım. Bu ülkenin öğrencileri, aydınları itirazlarını yapacak. Buna alışık olacaksınız. bunu şiddetle reddediyorum.

Uludere’nin bir tek sorumlusu var sayın başbakanın kendisidir. Yetki başbakandadır. sayın başbakan bu yetkiyi kendisi kullanmamış olsa bile kime yetki verdiğini çok iyi biliyor. uludere’nin üstününü kapanması mümkün değildir" diye yanıt verdi.

'İstanbul çaresiz bir kent haline gelmiş'

Öte yandan Tekin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak şeklindeki soruya da "İstanbul çaresiz bir kent haline gelmiş. Alt yapı sorunu çözülememiş, planlama sorunun çözülememiş, ulaşım sorunu çözülememiş, mülkiyet sorunu çözülememiş, çözülememiş yüzlerce sorun söyleyebilirim. çözülmüş ne var? Sadece kendi camiasındaki yurttaşların rantları çözülmüştür. hava alabileceğimiz bir yer yok İstanbul’da. İstanbul’un derdini konuşalım. Yoksa Ahmet mi olur Mehmet mi olur o kolaydır. CHP bununla meşgul değlidir. CHP önümüzdeki dönemde İstanbul’un derdine nasıl çare olacak? Her yurttaşın bir tanesinin mülkiyet sorununu nasıl çözecek o projemiz var. Ulaşım sorununu nasıl çözeceği onu anlatacağız" diye yanıtladı