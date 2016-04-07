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"Başbakan, 'Kılıçdaroğlu'na az bile söyledim, namus meselesi' dedi"

Selvi: Başbakan’ın yüzüne baktım, ‘gerekeni söyledim’ havası vardı

07 Nisan 2016 14:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aile Bakanı Karaman'daki çocuk istismarı skandalıyla ilgili  "Bir tecavüz olayı Ensar Vakfı'nı karalamak için gerekçe olamaz" diyen Sema Ramazanoğlu'nu eleştirirken kullandığı "Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış vaziyette" sözleri siyasette yeni bir tartışma başlattı. CHP liderinin sözleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadından sert tepki görürken, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun olaydan "namus meselesi" olarak söz ettiği ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi,  Finlandiya yolcuğu öncesindeki basın toplantısında "Eğer bir özür dilemiş olsaydı, en azından daha önceki hatasını telafi etmiş olmazdı ama kendi hatasını fark edecek düzeyde bir akla sahip olduğu ortaya çıkmış olurdu. Birincisiyle edepsizlik yapmıştır, ikincisiyle akılsızlık da yaptı" diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun uçakta "Bir bakanımızı da savunamayacak mıyız? Ona az bile söyledim. Namus meselesi” dediğini aktardı.

Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (7 Nisan 2016) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Başbakan Esenboğa Havaalanı'nda açıklama yaparken bizi uçağa almışlardı.

Başbakan’ın açıklaması bittikten sonra uçağa önce AK Parti Genel Başkan YardımcısıAbdulhamit Gül ile Grup Başkan Vekili Bülent Turan geldi. İlk sözleri, “Ooo duydunuz mu?” oldu. Başbakan’ın CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na verdiği yanıtı kastediyorlardı.“Başbakan ağzının payını verdi” diyerek yerlerine geçtiler. Uçak hareket ettikten kısa bir süre sonra Başbakan uçağı gezmeye başladı. Herkesin tek tek elini sıktı, ayaküstü kısa sohbetler etti. Gazetecilerin bulunduğu bölüme gelince, Kılıçdaroğlu’na verdiği cevap gündeme geldi. “Az bile söyledim” dedi. Sanki bir şeyler daha söylemek istercesine durduktan sonra, “Bir bakanımızı da savunamayacak mıyız? Ona az bile söyledim. Namus meselesi” dedi. Başbakan’ın yüzüne baktım, ‘gerekeni söyledim’ havası vardı.


 

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