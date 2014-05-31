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'Başbakan kibar adam'

Yiğit Bulut: Gezi Parkı Yıl Dönümü diye bir şey yok arkadaş, bu Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı girişilmiş eylemdir. Bunun yıl dönümü falan olmaz

31 Mayıs 2014 19:33

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Yiğit Bulut, Erdoğan’ın eleştirdiği Merkez Bankası’nun faiz politikasıyla ilgili olarak, “Başbakan yine çok kibar bir insan, sadece söylüyor kendilerini doğruyu görmeleri için, hükümetle uyumlu politika izlemeleri için” dedi.

Yiğit Bulut, sözlerini “Dolayısıyla, bu kibarlık, devlet ve millet zarar görmeye başladığı anda farklı önemlerin dahi alınmasına gidilebilir. Merkez Bankası'nın mevzuatı değişir mi,  bazıları ‘asla değişemez, değişmesi mümkün değil’ diyor.. Sanki anayasanın değişmeyecek maddelerinden bahsediyorlar. Merkez Bankası'nın mevzuatı da Türk ekonomisinin daha hızlı büyümesi için, Merkez Bankası'na yeni hedefler eklenmesi gerekiyorsa Merkez Bankası mevzuatında Sayın Başbakan'ın uygun gördüğü takdirde değişiklik yapma durumu çıkabilir” şeklinde sürdürdü.

A Haber'de Zeynep Bayramoğlu’nun sunduğu Kadraj programına katılan Başbakan Başdanışmanı Yiğit Bulut, Merkez Bankası'na yöneltilen faiz eleştirilerini değerlendirdi. Merkez Bankası’nın mevzuatının değiştirilebileceğini söyleyen Bulut, piyasaların daha büyük bir faiz indirimini kaldırabileceğini öne sürdü.

Canlı yayında gençlere de seslenen Bulut "sizi sokağa çağıranlar bir puanlık faiz artışının karını bölüşeceklerdir" dedi.

 

Davul Başbakan’ın omzunda,
tokmak Merkez Bankası’nda

 

Çok sağlıklı bir sistem değil, açık ve dürüstçe söyleyeyim, Davul Başbakan’ın omzunda asılı,  tokmak Merkez Bankası’nın elinde. Böyle bir şey olmaz .

 

Vatandaş Erdem Başçı’yı tanımaz

 

Ayşe Teyze, Erdem Başçı'ya hesap sormuyor sokakta. Başbakan'ın yakasına yapışıyor, "ne olacak bu faizini hali, ev alabilecek miyim" diye.  Erdem Başçı'yı kimse tanımıyor. Sayın Başbakan'ın kendi düşüncesini iletmesini kendi kaygılarını kamuoyuyla  paylaşması müdahale midir, olaya buradan bakmak lazım. Başbakan yine çok kibar bir insan, sadece söylüyor kendilerini doğruyu görmeleri için, hükümetle uyumlu politika izlemeleri için.

 

Merkez Bankası’nın mevzuatı değişebilir

 

Dolayısıyla, bu kibarlık, devlet ve millet zarar görmeye başladığı anda farklı önemlerin dahi alınmasına gidilebilir. Merkez Bankası'nın mevzuatı değişir mi,  bazıları "asla değişemez, değişmesi mümkün değil" diyor.. Sanki anayasanın değişmeyecek maddelerinden bahsediyorlar. Merkez Bankası'nın mevzuatı da Türk ekonomisinin daha hızlı büyümesi için, Merkez Bankası'na yeni hedefler eklenmesi gerekiyorsa Merkez Bankası mevzuatında Sayın Başbakan'ın uygun gördüğü takdirde değişiklik yapma durumu çıkabilir.

 

Gezi Parkı yıl dönümü diye bir şey yok

 

Geçen sene bu operasyona  alet olanlar pişman oldu evine döndü. Bu sene aynı denklem aynı yapı üzerinden bu operasyonu ayağa kaldırıp insanları sokağa çekmek için tahrikler başladı. Ben buradan sesleniyorum Gezi Parkı Yıl Dönümü diye bir şey yok arkadaş, bu Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı girişilmiş eylemdir. Bunun yıl dönümü falan olmaz.

 

Olayları provoke eden anayasal suç işler

 

Hangi siyasi parti olursa olsun, eğer bu olayları provoke ederse, insanları devletle çatışma noktasına iterse hangi medya kuruluş hangi birey olursa anayasal suç işlemiştir.

Çocuklarınız lütfen bu adamların emellerine alet etmeyin, çocuklarınızı evinizde tutun.

 

Sokağa çağıranlar faiz
artışının karını bölüşecek

 

Bir puan faiz yükseldiğinde  senin çocuğunu polisin karşısına diken adam on milyar TL  fazla alıyor devlet hazinesinden. Vahşi kapitalizmin ülkenin vatandaşlarının kanını emmesine karşı duran bir lider varsa daha ne istiyorsun arkadaş? Sizi sokağa çekenler, bir puanlık faiz artışından bizim ödediğimiz yılık on milyar TL'yi aralarında bölüşenlerdir.

 

Park istiyorsanız üç oteli yıkıp park yapalım

 

Hadi o üç oteli bağışlayın hazineye orayı park yapalım, var mısınız,  çok mu istiyorsun Gezi Parkı'nın büyümesini hadi getir otellerini yıkalım.

 

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