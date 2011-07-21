-BAŞBAKAN KENNY'DEN VATİKAN'A SUÇLAMA DUBLİN (A.A) - 21.07.2011 - İrlanda Başbakanı Enda Kenny, bir süredir ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan kiliselerde çocuk tacizi konusunda Vatikan'a sert eleştiriler yöneltti. İrlanda'nın Cloyne bölgesinde görev yapmış 19 din adamının 1990'lı yıllarda çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin iddiaları içeren ve geçen hafta açıklanan Cloyne raporu, dün parlamento gündemine geldi. Başbakan Kenny, Vatikan'ı "Cloyne soruşturmasının yürütülmesine engel olmak ve kendi gücünü, itibarını korumak adına çocuklara tecavüz ve işkence edilmesini hafife almakla" suçladı. Kenny, "Raporun, Vatikan kültürüne bugüne dek hakim olan işlevsizlik, bağlantısızlık, elitizm ve narsizmi gün yüzüne çıkardığını" ifade etti. Enda Kenny'nin çıkışı, konuyla yakından ilgilenen sivil toplum kuruluşlarından destek görürken, devlet televizyonu RTE, "daha önce hiç bir İrlanda Başbakanının Katolik Kilisesini eleştirirken bu tür bir dil kullanmamış olduğu" yorumunda bulundu. -CLOYNE RAPORU- İrlanda hükümetinin, Cloyne piskoposluk bölgesindeki kiliselerde çocukların yeterince korunamadığına ilişkin şikayetler üzerine 2009 yılında hazırlanması talimatını verdiği rapor, 13 Temmuz'da kamuoyuna açıklandı. Cloyne'daki 19 din adamının, 1996-2009 arası dönemde çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna yönelik iddiaların yer aldığı yaklaşık 400 sayfalık raporda, Cloyne Piskoposluğunun bu iddiaları görmezden geldiğine ilişkin kanıtlara yer veriliyor. Raporda, Katolik Kilisesi ile birlikte İrlanda devlet makamlarının da bu konuda bazı ihmalleri olduğuna işaret ediliyor. İrlanda'da 2009 yılında sonuçları açıklanan bir başka soruşturma da, 1975-2004 arası dönemde din adamlarının çocuklara tacizde bulunduğuna yönelik şikayetlerin Dublin'deki din otoritelerince örtbas edildiğini ortaya çıkarmıştı.