Başbakan: Kazada kurtulan yok

Başbakan Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde olduğu, düşen helikopter enkazından kurtulan olmadığını söyledi.



Başbakan Erdoğan, dün akşam NTV'de Murat Akgün, Mirgün Cabas, Banu Güven ve Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı.



Başbakan Erdoğan, programın başında BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na ilişkin umutlarını kaybettiğini açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:



'Kesin konuşmamaya çalıştık'



"Bilgi kirliliği işin başından itibaren var. Bizler hiç bir zaman kesin konuşmadık ve kesin konuşmamaya dikkat ettik. Batılı ülkelerde bu tür olaylar olduğu zaman 1 gün, 2 gün, 3 gün hiç bir açıklama yapılmaz. En son Hollanda'daki uçak kazasında bile yetkili makamlar hiç bir açıklama yapmadılar. Bizde bu konuda resmi bir açıklama yapmayalım, sadece yapılan çalışmalar hakkında bilgi verelim, neticeye vardıktan sonra bilgi verelim...



Öyle şeyler söylendi ki, bu çok ciddi spekülasyonlara ve psikolojik bir yönetimin sağlanması gereken sürece, psikolojik noktada bir krize yol açtı. Şu anda geldiğimiz nokta gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, sivil savunma, DAK, AKUT, vatandaşlarımız, BBP mensupları, orada hep birlikte bir çalışmanın içinde olduk. Burada zaman zaman duygusallık oldu. Bunu normal karşılamak lazım. Çünkü ortada bir siyasi lider var. O siyasi partinin mensupları var. Bir seçim kampanyasının içindeyiz. Bu seçim kampanyasının içerisinde böyle bir olayın cereyan etmesi hepimizi üzdü.



'Coğrafi şartlar çok zor'



Yapılması gereken neyse, hükümet olarak bunu yapmanın gayretinde olduk. İlk andan itibaren süreç başladı. O gece havadan karadan yapılması gereken çalışmalarda, hava çalışması belli bir saate kadar sürebildi. Çünkü oradaki coğrafi şartlar çok zor. Öbür tarafta hava koşulları çok ağır. Belli bir noktaya kadar geliyorsunuz, yağmur, kar, tipi, sis hepsi birbirine karışmış.



Burada helikopterlerin uçması mümkün değil. Kaldı ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin helikopterleri termal kameralı olduğu halde belli bir noktadan sonra bunlar da çalışma yapamıyor. Dün daha verimli bir organize çalışma başladı. Bu çalışma neticesinde bazı belirtiler alınmaya başlandı. Her gelen teklif değerlendirilmiştir. Hatta dün ben oradayken BBP'den iki temsilciyi Vali ve Emniyet Genel Müdürü ile birlikte helikoptere bindirdim. Birde siz nereleri istiyorsanız helikopterle oralarda gezilsin dedim. 2 bin civarında asker, köy korucusunun çalışması var karadan.



'Gereken heryer arandı'



Enkazın Döngel Köyü'nde olduğu tespit edildi. İşin başından beri burada Ulaştırma Bakanlığı'nın bize verdiği koordinatlar var. Bu koordinatlarda çok enteresan bir şey var. Bu bilgi kirliliği denen konu. O da şu, sürekli bir şey söylendi. Yani yapılan çalışmalarda özellikle belli bir bölgeye gidilmediği söylendi. Yanlış yerde arandığı söylendi. Mesela bunlardan bir tanesi Sisna bölgesi denilen bölge. Bu bölge gezildi, dolaşıldı. Ben oradayken arkadaşlar burası hakkında bilgi verdiler.



Fakat en son enkaz noktası denilen nokta, bu enkaz noktası verilen koordinatların içinde yar alıyor zaten. Bugün bu bölgeye ulaşılmaya çalışıldı. En son enkazın orada olduğu Döngel köyü sakinleri tarafından haber verildi. Oraya doğru Bakanımız olmak üzere tüm ekipler hareket ettiler. Göksun'a orası 30 kilometre kadar mesafede olduğunu arkadaşlar söyledi. Şu anda yaya olarak 7-8 kilometre kalan bir yola kadar, arabayla gidiliyor. Ama daha fazla gidilemiyor. Dozerler çalışıyor. Ancak onlarda ciddi manada zorlandılar. Paletliler maalesef...



'Bu gece mutlaka ulaşacağız'



En sonunda sivil savunma, AKUT, DAK bütün arkadaşlar birbirleriyle koordineli olarak yaya enkaz mahalline yürüyorlar. Programa çıkmadan yarım saat önce Beşir Bey ile bir görüşme yaptım. Çalışmaya ara vermiyoruz. Bu gece ne yapıp yapıp oraya arkadaşlarımız ulaşacak. Belki arkadan açılacak yoldan bende bizzat gideceğim diye Beşir bey söyledi. Beraberce gerekirse bizde oraya çıkacağız, ne yapıp yapıp oradan arkadaşlarımızı alacağız dediler."



'Maalesef kurtulan yok'



Başbakan Erdoğan, "Kurtulabilen var mı?" sorusuna ise, "Maalesef gelen bilgi kurtulma noktasında öyle bir durum olmadığı istikametinde. Bize gelen şu andaki bilgi bu. Umudumu yitirmek istemedim son ana kadar. Ülkemiz siyasette dik duran bir arkadaşımızı siyasette kaybetmiş olacak diyemiyorum, ama tablo bu" dedi.