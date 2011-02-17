Başbakan kaymakamlara nasihat verdi!

T24

'Bekarlık size yaraşmaz'



Başbakanlık Yeni Bina'da göreve yeni atanan 66 kaymakamı ağırlayan Başbakan Tayyip Erdoğan, "Muhalefet hep şunu söylüyor, 'bunlar sadaka dağıtıyor.' Devletin sadaka dağıtması diye bir şey olmaz. Devletin sosyal devlet olma bilinciyle fakir fukaraya, garip gurebaya ulaşması anayasal bir görevdir'' dedi. Kaymakamlardan vatandaşla iç içe olmalarını isteyen Erdoğan, mart ayından itibaren kendi bölgelerindeki sorunları hızla çözmeleri talimatı verdi. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:Erdoğan, genç kaymakamlara şu öğütlerde bulundu:KÖYDES denilen bir olay var. Bununla ilgili bütçe artık direk kaymakamlara geliyor. Köye Hizmet Götürme Birliğine geliyor ve bunun da başkanı sizsiniz. Bununla yolu ve suyu olmayan köy kalmayacak. Siyasetçi, şucu bucu dinlemeyeceksiniz. Adil bir şekilde ihale gerekiyorsa yapacaksınız. Mart ayıyla birlikte bu çalışmaların yoğun şekilde başlaması lazım.Elinizde bir vakıf imkanı var. Muhalefet hep şunu söylüyor. Bunlar diyor; 'sadaka dağıtıyor'. Devletin sadaka dağıtması diye bir şey olmaz. Devletin sosyal devlet olma bilinciyle fakir fukaraya, garip gurebaya ulaşması olur, bu anayasal bir görevdir.Sadakayı zengin birey dağıtır. Devlet görevini yerine getirir. O da demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmanın gereğidir.Kimin bacası tütmüyor. Kimin evinde bir sıkıntı var çözeceksiniz. Evli olan kaymakamlarımız hanımlarıyla, evli olmayanların da tabii çabuk evlenmeleri lazım bekarlık size yaraşmaz, hemen bu işi de halletmeniz lazım.Fakir fukara garip gureba kalmayacak. Biz, milli bütçeden bunu tahsis ediyoruz. Yok, arkadaşlar biz, bankaya koyun oradan faizi olsun diye vermiyoruz bu parayı.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği altındaki her bir vatandaş eşit haklara sahiptir, birinci sınıf vatandaştır. Farklı etnik kökenlere, farklı inanç, farklı ekonomik gelir grubunda bulunabilirler, ama sizin önünüze geldiğinde önce insandır. Onların Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğunu hissettirecek olan sizlersiniz. Onun için adaletten, hak ve hukuktan taviz vermeyin.Maalesef yıllar boyunca bazı ilçe ve illerimize atanmış kamu görevlileri daha o yerleşim yerine ayak basar basmaz geri dönmenin çarelerini aramaya başlamıştır. İnanın o kamu görevlileri geri dönmek için sarf ettiği enerjiyi, orada hizmet için sarf etmiş olsaydı, oraların durumu bugünkünden çok daha farklı olurdu. Ben sizlerden bu misyonun farkında olarak öncü roller üstlenmenizi istiyorum.Öte yandan Erdoğan, Afşin'deki göçük altında kalan dokuz kişinin aileleriyle telefon görüşmesi yaptı. Başkan Erdoğan'ın ailelere "sabır" telkin ettiği öğrenildi.