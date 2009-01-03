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Dünya

Başbakan kayak kazasında ölmedi, öldürdü

Almanya'nın Thüringen eyaleti Başbakanı kayak kazasında ağır yaralandı. Kafa kafaya çarpıştığı kadın ise öldü

03 Ocak 2009 02:00

Almanya'nın Thüringen eyaleti Başbakanı Dieter Althaus, Avusturya'daki Riesneralm kayak merkezinde geçirdiği kazada ağır yaralandı. Kafa kafaya çarpıştığı kadın ise öldü

Dün kayak yaparken 41 yaşındaki Slovak bir kadınla kafa kafaya çarpışan Althaus, Avusturya'daki bir hastanede tutuluyor. En küçüğü bir yaşında olan 4 çocuk annesi, beden eğitimi öğretmeni kadının ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği açıklandı.

Althaus'un aksine kadın kayakçının kask takmadığı belirtildi.



Hayatını kask kurtardı

Hava koşulları nedeniyle yaklaşık 3,5 saat sonra hastaneye ulaştırılan Althaus'un yol boyunca şuurunun açık olduğu, ancak hastanede komaya girdiği bildirildi.

50 yaşındaki politikacıya ilk müdahaleyi yapan doktor Manfred Mittermayer, Althaus'un kafatasında ciddi hasar olduğunu, ancak taktığı kaskın hayatını kurtardığını söyledi.

Althaus'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, bir süre daha yoğun bakımda kalacağı ifade edildi.

Almanya'da uzun yıllar Thüringen eyaleti Kültür Bakanlığı görevinde bulunan Dieter Althaus, Haziran 2003 tarihinden beri eyalet başbakanı olarak görev yapıyor.

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