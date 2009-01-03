Başbakan kayak kazasında ölmedi, öldürdü

Dün kayak yaparken 41 yaşındaki Slovak bir kadınla kafa kafaya çarpışan Althaus, Avusturya'daki bir hastanede tutuluyor. En küçüğü bir yaşında olan 4 çocuk annesi, beden eğitimi öğretmeni kadının ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği açıklandı.Althaus'un aksine kadın kayakçının kask takmadığı belirtildi.Hava koşulları nedeniyle yaklaşık 3,5 saat sonra hastaneye ulaştırılan Althaus'un yol boyunca şuurunun açık olduğu, ancak hastanede komaya girdiği bildirildi.50 yaşındaki politikacıya ilk müdahaleyi yapan doktor Manfred Mittermayer, Althaus'un kafatasında ciddi hasar olduğunu, ancak taktığı kaskın hayatını kurtardığını söyledi.Althaus'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, bir süre daha yoğun bakımda kalacağı ifade edildi.Almanya'da uzun yıllar Thüringen eyaleti Kültür Bakanlığı görevinde bulunan Dieter Althaus, Haziran 2003 tarihinden beri eyalet başbakanı olarak görev yapıyor.