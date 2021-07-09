Başbakan Johnson, İngiltere Euro 2020'yi kazanırsa resmi tatil ilan etmeyi düşünüyor

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin pazar günü oynayacağı Euro 2020 finalinde İtalya'yı yenmesi durumunda resmi tatil ilan edilmesi çağrısında bulunmayı planlıyor.

Kendisine İngiltere'nin Avrupa şampiyonu olması durumunda banka tatili ilan edip edemeyeceği sorulunca Johnson, "Bence bu kadere meydan okumak olur; önce bir sonucu görelim" dedi.

Johnson'ın sözcüsü daha sonra, "Pazar günkü maçın sonucunu tahmin etmek istemiyorum. Tabii ki İngiltere'nin finali kazanmasını istiyoruz ve planlarımızı ona göre yapacağız" diye konuştu.

Downing Street kaynakları pazar günkü maçın bitiş saatinin pazartesiyi tatil etmek için çok geç olacağını, ancak uygun bir plan hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.