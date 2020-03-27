Başbakan Johnson'dan sonra Britanya Sağlık Bakanı da Koronavirüs'e yakalandı

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Britanya Başbakanı Boris Johson'dan sonra ülkenin Sağlık Bakanı Matt Hancock da yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hancock, kendisine verilken medikal tavsiye sonucunda test yaptırdığını ifade etti.

Twitter üzerinden tanıyı açıklayan Bakan Hancock, semptomlarının hafif olduğunu ve kendini izole edip, evden çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Bakan, yetkililerin tavsiyelerinin takip edilmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Kısa süre önce Başbakan Boris Johnson da Twitter üzerinden Koronavirüs'e yakalandığını duyurmuştu.

Britanya'da şu ana kadar 11 bin 816 vaka tespit edildi.