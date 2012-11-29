Başbakan İspanya'da Bask modeli ve ETA'yı da konuştu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Madrid gezisinden dönerken uçakta gazetecilere İspanya’da Zapatero’nun yerine gelen yeni başkan ile Bask konusunu konuştuklarını söyledi. Erdoğan, "Bask konusunu konuştuk. ‘Nasıl yaptınız?’ dedim. ‘Silahı bıraktırdık, siyasetten çektik. Bunlar siyasetteydi, siyaseti de siyasete yakışır şekilde yapmadılar diyorlar, Bizdeki gibi." dedi.

"Nasıl yaptınız diye sordum. Silahı bıraktırdık, siyasetten çektik diyor. ‘Bunlar siyasetteydi, siyaseti de siyasete yakışır şekilde yapmadılar’ diyor.

IRA, BASK’da ETA, Türkiye’dekilerin benzeri değil" dedi

Aslı Aydıntaşbaş'ın Milliyet gazetesinde "Terörize edersen önünü kapatırlar" başlığıyla yayımlanan (29 kasım 2010) yazısının bir bölümü şöyle şöyle:

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Başbakan’ı ‘bazı’ BDP’li vekillere karşı, umduğumdan daha sert buldum. Dokunulmazlıklar gerçekten kalkarsa, üzülürüm ama şaşırmam.

Yine de satır aralarında okuduğum, Erdoğan Kürt meselesinde genel hatlarıyla bir çözüm sürecine doğru ilerlemek istiyor. Kırgınlıklar ve hayal kırıklıkları var. Ama elini kolunu bağlayan, sadece kendi hisleri değil; parti tabanı ve Türkiye’nin demografik haritası da BDP’ye yönelik daha sert bir tutum bekliyor. Taban, ‘Çok tolerans gösterdiniz, yeter artık!’ havasında.

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SİLAH BIRAKAN İSTER KANDİL’E YERLEŞİR, İSTER BAŞKA YERE: PKK’nın silah bırakırsa üçüncü bir yere gidebileceğini ilk kez söylemiyorum. Silahların susması değil bırakılması. Susma olmaz. Kandil’de duruyorsa dursun orda; yoksa gitsin başka yere. Ama eylem olursa aynı şekilde operasyonlarımız sürer. Osman Öcalan’ın yerini biliyorsunuz ama bir hareket yok. Gidenler yerleşirler aile hayatına karışırlar.

İMRALI’YLA MİLLETVEKİLİ DEĞİL İSTİHBARAT GÖRÜŞÜR: Daha önceki sözlerimin arkasındayım. (PKK’yla yeni bir süreç olup olmadığının sorulması üzerine) İmralı’yla biz siyasetçi olarak görüşmeyiz, dedim. Müzakere-mücadele noktasında İmralı’da kimle neyin mücadelesini yapacağım. Mahkum olanla da bizim istihbarat teşkilatımız kalkar görüşmelerini yapar. Niçin yapar, terör olaylarına eğer bir fayda edilecekse tutar görüşmelerini yapar.

SİYASETİ TERÖRİZE EDERSEN, ÖNÜNÜ KAPARLAR: İspanya’da Zapatero’nun yerine gelen yeni başkanlarıyla Bask konusunu konuştuk. ‘Nasıl yaptınız?’ dedim. ‘Silahı bıraktırdık, siyasetten çektik’ diyor. ‘Bunlar siyasetteydi, siyaseti de siyasete yakışır şekilde yapmadılar’ diyor. Bizdeki gibi. Sayıları bizdeki gibi değil. Ama ‘bu iş bitecek’ diyor. IRA, BASK’da ETA, Türkiye’dekilerin benzeri değil. (BDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda) Ama eğer siyaseti terörize edersen, önünü kaparlar. Siyaseti siyaset gibi yaparsan herkes de senin koluna girer, alkışlar.

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