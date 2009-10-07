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Başbakan, IMF protestolarını eleştirdi

Başbakan Erdoğan, Taksim'de IMF karşıtlarının yaptığı gösterileri için, "Protesto etmek cam çerçeve indirmek değildir" dedi.

07 Ekim 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de IMF karşıtlarının dün (06.10.09) yaptığı protesto gösterileri için, "Protesto etmek cam çerçeve indirmek değildir" dedi.

Başbakan: Gerekli fedakarlıklar yapılmalı

Erdoğan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 2009-2010 eğitim yılı açılışında konuştu. Başbakan'ın gündeminde IMF protestocuları vardı.

Başbakan Erdoğan eylemcilere tepkisini "Protesto saldırı değildir" sözleriyle dile getirdi.

"Siz orada eylem yaparken yeni mağdurlar oluşituruyorsunuz" diyen Erdoğan, "Bu kişilerin zararları beliki 1 haftalık kazançları. Megafonu al eline istediğin gibi bağır çağır. Size tahsis edilen 14 ayrı noktada ne yapıyorsan yap gelip de cam çerçeve indirme" dedi.

Erdoğan sözlerine, "Haklı ifade ettiğin düşüncelerle bile haklıyken haksız konumuna düşersin. Bu kişilerde ekmeğini kazanacak. Oradaki esnafın ne günahı var" diye devam etti.

Dün "protestolara kulak verelim" demişti

Erdoğan IMF-Dünya Bankası toplantılarının dünkü açılışında yaptığı konuşmada, "Tüm dünyanın daha fazla çalışması ve bu meseleye daha fazla kafa yorması gerekli. Dünyadan yükselen çığlığa, taleplere ve şu salonun dışında devam eden protestolara da kulak vermemiz gerekir" demişti.

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