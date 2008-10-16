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Spor

Başbakan ile görüştüler

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, FIBA Başkanı Bob Elphinston'ı kabul etti. Kabulde FIBA Başkanı, Başbakan'a bir basketbol topu hediye etti.

16 Ekim 2008 03:00


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, FIBA Başkanı Bob Elphinston'ı kabul etti. Başbakanlık Yeni Bina'daki kabulde, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay ile Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel de hazır bulundu.

Kabulde FIBA Başkanı, Başbakan Erdoğan'a, 2010'da Türkiye'de yapılacak olan Dünya Basketbol Şampiyonası'nda başlama atışını sembolize eden bir basketbol topu hediye etti.

Basketbol Federasyonu Başkanı Demirel'in, ''2010'da başlama vuruşunu bununla yapacağız Sayın Başbakanım'' demesi üzerine Erdoğan, ''Bu o basketbol topu mu?'' diye sordu. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Atalay da ''Bu o top değil ama sembolize olarak onun yerine geçecek bir top'' dedi.

Başbakan Erdoğan da FIBA Başkanı Elphinston'a seramik kase hediye etti.

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