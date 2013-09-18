Başbakan ile görüşen 'Gezi heyeti' ifadeye çağrıldı

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Nazmi Okumuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen heyetteki DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, Mimar Derya Karadağ, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, Beyoğlu Semt Dernekleri Sözcüsü Cem Tüzün ve KESK Kadın Sekreteri Canan Çalağan’ın ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazdı.

Hürriyet’ten Seyit Erçiçek’in haberine göre, savcı, avukatların, “Savcılıkta ifade versinler” teklifini kabul etmedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de henüz kendilerine ulaşan bir tebligat olmadığı için ifadeleri almadı.

İfade bilmecesini, Gezi soruşturmasıyla ilgili dosyayı inceleyen avukat Yıldız İmrek ortaya çıkarttı. Dosya içerisinde, savcılıktan emniyete gönderilmiş bir talimatta, Başbakan’la görüşen heyette yer alan kişilerin ifadesinin alınması isteniyordu. Avukatlar savcı ile görüşerek, bu kişilerin savcılıkta ifade vermesini talep etti. Ancak savcılık adres olarak emniyeti gösterdi. Emniyeti arayan DİSK’in avukatı Necdet Okcan ise savcılıktan henüz bir yazı ulaşmadığı yanıtını aldı.

‘Bize de tebligat yapılmadı’

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman yaşanan karışıklıkla ilgili, “Sanırım polisin hazırladığı fezlekede biz şüpheli konumundayız. Onunla ilgili bir ifade diye düşünüyorum. Bize bir tebligat yapılmadı” dedi.

‘Fezlekede bizim de adımız vardı’

Beyoğlu Semt Dernekleri Sözcüsü Cem Tüzün ise şöyle konuştu:

“Savcılıktan ya da emniyetten bir bilgi ulaşmadı. Bu soruşturma dosyasını yürüten avukat arkadaşlar bize iletmişlerdi. Emniyetin 8 Ağustos’ta arkadaşlarımızı gözaltına aldığı sırada hazırladığı fezlekede bizim de adımız geçiyordu. Burada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen heyetin de adı vardı. Mesela suç olarak kamu oyunu yönlendirmek, demeç vermek. Bunlar suç değil ki. Bize karşı bir suç isnadı olması gerekiyor. Pek hukuki bir ve demokratik bir olay değil. Bu insanlar yere tükürdü ya da birinin malına zarar verdiler ya da bir yasayı ihlal ettiler gibi suç isnadı yok. Savcılık ifadeleri polis alacak diyor. Polise giden avukat arkadaşlarımıza da bize bir bilgi gelmedi deniyor. Biz şimdi ifade vermeye hazırız.”

‘Kabul edilebilir değil’

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ise durumun kabul edilebilir olmadığını belirterek, “Gezi sürecinde biz insanlar ile yönetim arasında köprü olmaya çalıştık. Fakat Başbakan’la görüşen grubun şüpheli olarak görülmesi kabul edilebilir bir durum değil. Demokratik ve anayasal haklara aykırı bir durumdur. Savcılık ifadeyi polis alacak diyor, polis ise bize bir tebligat gelmedi diyor. Durum henüz bu aşamada” dedi.