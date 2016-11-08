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Politika

Başbakan ile AP Başkanı arasında kritik görüşme

Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı

08 Kasım 2016 17:21

Başbakan Binali Yıldırım, AP Başkanı Martin Schulz ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı. Diyaloğun üst düzey temaslarla korunması gerektiği yinelendi.

HDP milletvekillerinin ile Cumhuriyet gazetesi yazar veb yöneticilerinin tutuklanmasının ardından AKP hükümetiyle AP arasında karşılıklı açıklamalar oldu. 

Son olarak Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, HDP milletvekillerinin gözaltına alındığı sırada AB'ye Ankara ile yürütülen üyelik müzakerelerini derhal askıya alması için çağrı yapan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri'ye sert sözlerle karşılık vermişti. Çelik, "Türkiye ile müzakereler kesilsin diyenler, emin olun bunlar Avrupa'nın dostu değiller, ırkçılar. Müzakereler kesilsin çağrısı, kendi ülkelerindeki marjinal partilerine oy kaptırmak istemeyen siyasetçilerin basiretsizliği, vizyonsuzluğudur" demişti.

ETİKETLER

Binali YıldırımAPMartin SchulzABÖmer ÇelikHDPKati Piri

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