Başbakan ikinci Gezi Parkı heyeti ile görüşecek

Radikal'in haberine göre, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili 11 kişilik bir heyetle görüşen Başbakan Erdoğan’ın yeni bir heyetle görüşeceği öğrenildi. Erdoğan’ın görüşeceği ikinci heyetin Demet Akbağ, Halit Ergenç, Nebil Özgentürk ve Ali Sunal’dan oluşacağı öğrenildi.



Başbakan Erdoğan önceki gün tiyatro sanatçısı Ahmet Mümtaz Taylan, akademisyenler Prof. Dr. Betül Tanbay, Prof. Dr. Hale Çıracı ve İpek Akpınar, yönetmen Kutluğ Ataman, öğrenci Nil Eyüpoğlu, sanat yönetmeni Rumeysa Kiger, mimar Selva Gürdoğan, sosyal medya uzmanı Zehra Öney, öğrenci Zülfikar Kürüm ve sosyal paylaşım sitesinde Başbakan Erdoğan'a hitaben Gezi Parkı olaylarına ilişkin mektup yazan Bülent Peker’le görüşmüştü.



Erdoğan görüştüğü Hasan Kaçan ve Necati Şaşmaz’ı kabul etmiş, bugün de Hülya Avşar Başbakan’ı ziyaret etmişti.



Yeni heyetle görüşme çalışmalarının kim tarafından başlatıldığı henüz öğrenilemedi.