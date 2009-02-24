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Politika

Başbakan içki konusunda nasıl uyardı?

Diyarbakır mitingi dönüşünde, Başbakan ile Ekre Aköz arasında ilginç bir 'içki' muhabbeti oldu.

24 Şubat 2009 02:00

Diyarbakır mitingi dönüşünde, Başbakan ile Ekre Aköz arasında ilginç bir 'içki' muhabbeti oldu. İsmail Küçükkaya o anı şöyle yazdı:


Başbakan Erdoğan, Diyarbakır mitinginin etkisiyle uçaktaki sohbette çok keyifliydi. En son bölümde Emre Aköz'e 'çok kilo almışsın, dikkat et' dedi. Aköz 'sigarayı bırakınca 11 kilo aldım' yanıtını verdi. Erdoğan 'kilo için asıl içkiyi biraz azalt' tavsiyesinde bulundu. Emre Aköz bunun üzerine 'efendim üçte bire indirdim' diye devam etti. Başbakan 'O kadar azalttıysan çok iyi' diyerek memnuniyetini dile getirdi. Emre Aköz baktı hava iyi 'Sayın Başbakan işte bir tek sizin yanınızda içiyoruz' diye espri yaptı. Başbakan da anında şu espriyle yanıt verdi ve sonunda müthiş bir kahkaha attı: 'Ertuğrul Bey de (Özkök) hep öyle söylüyordu.'

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