Başbakan için tezahürat istendi, taraftar kabul etmedi

AKP Bursa İl Gençlik Kolları Komisyon Üyesi olduğunu iddia eden bir kişi, Bursaspor'un taraftar grubu 'Teksas'a e-posta göndererek, Başbakan Erdoğan için 34. dakikada destek tezahüratları yapılmasını istedi. Taraftar grubu çağrıya uymadı.

Doğan Haber Ajansı'na göre AKP 'nin Bursa İl Gençlik Kolları Komisyon üyesi olduğunu ileri süren E.H., Bursaspor taraftar grubu Teksas'a e-posta atarak, dün akşam oynanan Bursaspor- Kayseri Erciyesspor maçında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'a destek tezahüratlarında bulunulmasını istedi. Gönderilen e-postada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz çok zor şartlardan geçmektedir. İstanbul takımları hala 34'üncü dakikada malum tezahüratları yaparak, hükümete ve Başbakan'a çirkin saldırılarını sürdürmektedir. Buna karşılık olarak duyarlı ve her zaman bu konularda ön plana çıkan Bursaspor taraftarının bu akşamki karşılaşmanın 34'üncü dakikasında Recep Tayyip Erdoğan'a destek tezahüratları yaparak, oynanan oyuna karşı desteklerini bildirmelerini rica ediyoruz. Büyük yankı ve ses getirecek bu hareketin gerçekleşmesi ile Bursaspor taraftarının duyarlılığı unutulmayacaktır."

Çağrıya uymayan Teksas taraftar grubu, e-postaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.