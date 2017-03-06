"Başbakan, 'hayır' cephesini sayarken Saadet Partisi'ni neden listeye katmıyor?"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Başbakan Binali Yıldırım'ın "DAEŞ de 'Hayır' diyor" ifadesiyle ilgili olarak "Hayır diyen hangi IŞİD’li hangi memleketin vatandaşı. Yoksa Türk IŞİD mi? Suriye’deki iç savaşa cihatçı taşıyanlar mı? Yerli IŞİD’ciler mi? Herhalde bi açıklık getirilir" dedi. Tezkan, "Bu arada yeri gelmişken sormak isterim. Hayır cephesi sayılırken Saadet Partisi neden listeye katılmıyor?" diye yazdı.

Mehmet Tezkan'ın "Siyasi mübalağa" başlığıyla yayımlanan (6 Mart 2017) yazısı şöyle:

Referandum kampanyasını izliyor musunuz?

İktidar sözcülerinin söylediklerini..

Vaatlerini..

Mübalağa sanatını iyi biliyorlar..

Mantık sınırlarını zorlayacak şekilde kullanıyorlar..

Mübalağanın hakkını veriyorlar..

Siyasette yeri yok mu derseniz; var..

Anlatım sanatında var..

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Mübalağaya örnek ver diyeceksiniz

Mesela diyorlar ki; ülkeyi kimin yöneteceği ilk defa sandıkta belirlenecek..

Abidik gubidikle gelmeyecek..

Öyle bir anlatıyorlar ki..

Sanki seçmen..

Adnan Menderes’i başbakan seçmemiş..

Süleyman Demirel’e mührü vermemiş..

Bülent Ecevit’i o koltuğa oturtmamış..

Necmettin Erbakan’a başbakanlığı vermemiş.

Tayyip Erdoğan’ı üç dönem üst üste başbakan yapmamış gibi..

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Seçmen ilk defa ülkeyi kimin yöneteceğini sandıkta belirleyecek sözü mübalağa..

Biraz da haksızlık..

Aslında biraz değil, fazlaca haksızlık..

Menderes, Demirel, Ecevit, Erbakan, Erdoğan sandıktan çıkmadı mı?

Sandıktan çıktı..

Eee..

Bu liderlere haksızlık..

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Demem şu.. Seçmen her zaman sandığa başbakan tayin etmek için gitti.. Yönetimi belirlemek için gitti.. Tercihini yaptı..

Darbe dönemleri hariç .. Seçmenin oy vermediği kişi başbakan olamadı..

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(Şimdi hemen Binali Bey sandıktan başbakan çıkmadı denecek.. Doğrudur.. Ama seçilmiş kişidir.. Partisinin başına geçmesi, bu nedenle başbakan olması partisinin delegelerinin tercihidir.. Hatırlayın.. 1991’de Mesut Yılmaz da kongrede başbakan seçildi)

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Seçilme yaşının 18’e indirilmesini de mübalağa ediyorlar..

Doktor olacaksın, mühendis olacaksın, mimar olacaksın, avukat olacaksın, eczacı olacaksın, pilot olacaksın, asker polis olacaksın, öğretmen olacaksın der gibi..

Milletvekili olacaksın diyorlar..

Vekillik meslekmiş gibi anlatıyorlar..

18’ine gelen doğru Meclis’e gidecekmiş gibi söylüyorlar..

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Mübalağa sanatını kullanarak soruyorlar..

Gençler siyasetle uğraşmasın mı?

Sanki gençlere siyaset yasakmış gibi!.

Sonra dönüp partilerinin gençlik kollarına ev ev dolaşın diye talimat veriyorlar..

O gençler kaç yaşında?

Siyaset yapmıyorlar mı!..

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Tabii ki 18 yaşındaki gence seçilme hakkı da verilsin ama..

Mübalağaya gerek yok..

Başka değişikliklerin maskesi yapmanın.. Anayasa değişikliğinin havuç maddesi haline getirmenin memlekete faydası yok..

Hangi DAEŞ’li?

Başbakan dün hayır diyenler listesini uzattı..

Ekleme yaptı..

CHP, HDP, FETÖ, PKK hayır diyor sıralamasına DAEŞ’i de ekledi..

DAEŞ de hayır diyor dedi..

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DAEŞ dediği IŞİD..

IŞİD denilen örgüt kimlerden oluşuyor?

IŞİD denilince akla kim geliyor..

Suriyeli Sünni Araplar..

Iraklı Sünni Araplar..

Mısır vatandaşı Araplar, Libya vatandaşı Araplar..

Afgan, Çeçen, Pakistanlı, Endonezyalı, Fransız, Belçikalı, Alman, Malezyalı..

Listeyi uzat gitsin..

Hayır diyen hangi IŞİD’li hangi memleketin vatandaşı..

***

Yoksa Türk IŞİD mi?

Suriye’deki iç savaşa cihatçı taşıyanlar mı?

Yerli IŞİD’ciler mi?

Herhalde bi açıklık getirilir..

***

Bu arada yeri gelmişken sormak isterim..

Hayır cephesi sayılırken Saadet Partisi neden listeye katılmıyor?