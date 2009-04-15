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Yaşam

Başbakan havuca ilgiyi artırdı

Erdoğan'ın havuç suyu içerek zinde kaldığı haberlerini dikkate alan Antalyalı işletmeci, Başbakan'ı reklam malzemesi yaptı.

15 Nisan 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın havuç suyu içerek zinde kaldığına yönelik haberleri dikkate alan Antalyalı işletmeci Nurettin Şahin, sahibi olduğu kafedeki havuç suyu satışlarını artırmak için Erdoğan'ı reklam malzemesi olarak kullanmaya başladı.

Havuç suyu satışı yapılan reyonun üzerine, `Başbakanımızı zinde tutan havuç suyu burada'' yazan Şahin, yazıyı okuyanların, bir bardak yerine 2 bardak havuç suyu içtiklerini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın seçim yorgunluğundan havuç suyu içerek kurtulduğuna ilişkin haberleri dikkate aldığını söyleyen Şahin, ``Gazete ve televizyonlarda bu yöndeki haberleri görünce aklıma böyle bir fikir geldi. Havuç suyu, bu kadar yoğun programına rağmen Başbakan Erdoğan'ı zinde tutuyorsa, vatandaş da bundan yararlanmalı diye düşündüm. Böylece Başbakan'ın havuç suyu ilgisini reklama dönüştürdüm'' diye konuştu.

Yazıyı görenlerin, ``Başbakan havuç suyu mu içiyor?'' gibi sorular yönelttiğini dile getiren Şahin, ``Müşterinin sorularına gazetede çıkan haberleri göstererek yanıt veriyorum. Yazının gerçekliğine inanan bir değil, iki bardak içiyor. Tabii, `Başbakan içiyorsa ben içmem'' diyenler de çıkıyor. Biz de buna saygı gösteriyoruz'' dedi.

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