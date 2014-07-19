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Başbakan hakkında attığı tweet nedeniyle tutuklandı

Başbakan Erdoğan'ın, Bursa'da yaptığı miting öncesi 'Tabancası olanlara duyurulur’ diye tweet atan Kudret Kaçar tutuklandı

19 Temmuz 2014 21:53

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı dün Bursa’da yaptığı miting öncesi hedef göstererek, tweet atan 42 yaşındaki Kudret Kaçar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Başbakan Erdoğan’ın dün, Bursa’da Gökdere Meydanı’nda yaptığı mitingden bir gün önce perşembe günü, ’TC Kudret Kaçar’ adlı kullanıcı ’Tabancası olanlara duyurulur’ diye başlayan tweet attı. Başbakan Erdoğan’ı hedef gösteren tweet, polise harekete geçirdi. Polis, çok sayıda kişi tarafından başka adreslere de dağıtılan ve daha sonra silinen tweet’i atan özel bir güvenlik şirketinde çalışan Kudret Kaçar’ı, aynı gün yakaladı.

 

'Boş bulundum, attım'

 

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne getirilen ve bekar olduğu öğrenilen Kudret Kaçar ifadesinde, "Boş bulundum attım" dedi. İfadesinin ardından dün, ’halkı suç işlemeye alenen tahrik’ suçundan adliyeye çıkartılan Kudret Kaçar, tutuklanarak cezaevine kondu.

 

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