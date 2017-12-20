"Başbakan, Gülmen ve Özakça'nın açlık grevinin bitirilmesini istiyor ama Soylu, Erdoğan'ı etkiliyor"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve sınıf öğretmeni Semih Özakça hakkında dikkati çekici bir iddia ileri sürdü. Gülmen ve Özakça'nın "İşimizi geri istiyoruz" talebiyle başlattıkları açlık grevinde 260 günün geride kaldığını hatırlatan Bekaroğlu, "Başbakan Binali Yıldırım, açlık grevinin bitirilmesini istiyor ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı etkiliyor" dedi.

RS FM'de Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtlayan Bekaroğlu, Soylu'nun açlık grevi konusunu "kişiselleştirdiğini" öne sürdü. Bekaroğlu, şunları söyledi:

"Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın durumuyla ilgili, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile, Başbakan'la görüşmeye devam ediyoruz. Temaslar Saray'a kadar devam ediyor. İçişleri Bakanı, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça konusunu kişisel mesele haline getirmiş. Cumhurbaşkanı'nı etkilemekte. Başbakan ve diğerleri bu işin bitmesine gerektiğine inanıyor."