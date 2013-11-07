İnce'den Erdoğan'a öneri: Gençlere çip takalım

Beylikdüzü TÜYAP Kitap Fuarı'nda Gazeteci Tuncay Özkan'ın yazdığı son kitabı 'Ötekiler'in imza gününe katılan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "öğrenci evleri" tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Karma yurt hiç olmadı ki'

Türkiye'de kızlı-erkekli karışık yurtların hiç olmadığını söyleyen İnce, "Bunu halk tabiriyle söyleyeyim bunlar kafayı kırmışlar bir kere. Türbanla bu milletin oyunu alacaklarını düşünüyorlardı. Türban senaryosu tutmayınca şimdi bunları gündeme getirdiler. 'Kız-erkek yurtlarını ayıracağız' diyor, bunlar ya saf ya da zeka ile ilgili sorunları var. Türkiye'de kızlı-erkekli karışık yurt hiç olmadı ki sen ayırıyorsun. Buradan Başbakan Erdoğan'ın söylemek istediğinin tercümesi şudur: Başbakan, Gezi olaylarından, gençlerden intikam almak istiyor" şeklinde konuştu.

'Gençlere çip tak'

Konuşmasında "Başbakan Erdoğan'a bir önerim var" diyen Muharrem İnce, "Sen gençleri kontrol etmek istiyorsun. Eylem yapacaklar diye önceden göz altına alıyorsun, evlerine baskın yapmayı düşünüyorsun. Benim önerim, kimliklere, pasaportlara taktıkları çip gibi bütün gençlere çip taksınlar. Herkes ne olduğunu görsün" ifadelerini kullandı.

'Yasama, yargı, yürütme organı ellerinde; şimdi üreme organını istiyorlar'

Muharrem İnce, "12 Eylül'den sonra da faşist Kenan Evren'in baskıları arttıkça mizah kültürü de artmıştı. Mizah öyle bir şeydir zaten. İktidarlar, muhaliflerin iktidara şiddet uygulamasını isterler ki, çünkü iktidarların elinde daha önemli şiddet vardır. Yani polis, asker vardır, tank tüfek vardır. Benim gençlere tavsiyem siz şiddet yollarını denemektense zeka yollarını deneyin diyeceğim. Gençlere zeka gücünüzle ve mizahınızla bunları perişan edeceksiniz diyorum. En son 'twitter' da gördüğüm müthiş bir espiriyi paylaşmak istiyorum; 'Yasama organını ele geçirdiler, yürütme organını ele geçirdiler, yargı organını ele geçirdiler, şimdi üreme organını ele geçirmek istiyorlar' diyor. İşte gençlere, bu espiri gücünüzle bunları perişan edeceksiniz diyorum. Siz bizden daha iyisiniz. Direnin, dayanın, boyun eğmeyin " diye konuştu.

'Allah kimseyi Bülent Arınç'ın durumuna düşürmesin'

Muharrem İnce, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in "Terör örgütü kız-erkek ilişkilerini kullanıyor" açıklamasıyla ilgili ise "Adana Valisi ve İçişleri Bakanı sahibinin sesi. Allah kimseyi Bülent Arınç'ın durumuna düşürmesin. Önceden Ertuğrul Günay'ın durumuna düşürmesin diyordum, şimdi de Bülent Arınç'ın... Kendine vazife çıkartan bir Adana Valisi var. Memleket kimlere kalmış. Böyle bir adamdan Vali olur mu? Böyle bir adamdan devletin valisi olur mu? Bunlardan olsa olsa emir eri olur. Böyle vali, böyle bakan olur mu? Böyle valileri görünce memleketin durumu ortaya çıkıyor. Bunlar sahibinin sesi insanlar" ifadelerini kullandı.